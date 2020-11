Riolo Terme. Due classi riammesse alla didattica in presenza

Il sindaco di Riolo Terme, Alfonso Nicolardi, ha informato la cittadinanza tramite post su Facebook che, nella giornata di oggi, 17 novembre 2020, s’è registrato un nuovo caso di contagio per il comune. Si tratta di una persona 30enne, entrata a contatto diretto con un caso positivo già accertato, con sintomi al momento lievi e compatibili con l’isolamento presso il proprio domicilio. Dall’Ausl, a seguito della negatività di tutti i tamponi eseguiti su alunni ed insegnanti, il comune di Riolo Terme ha ricevuto la comunicazione di riammissione alla didattica in presenza per le 2 classi (una alle elementari ed 1 alle medie), precedentemente poste precauzionalmente in didattica a distanza.

Nicolardi ha inoltre specificato che, nei prossimi giorni, saranno comunicate alle famiglie le modalità ed i tempi per effettuare i tamponi di controllo agli alunni delle 3 classi della scuola media che da oggi sono entrate a loro volta in didattica a distanza, in seguito ad una positività riscontrata in un insegnante.