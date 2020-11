Un centinaio di libri e dvd in partenza dalla Manfrediana direttamente a casa dei faentini

L’ultimo DPCM, con validità fino al 3 dicembre, ha stabilito che i luoghi legati alla cultura debbano rimanere chiusi. Adattandosi al decreto la Biblioteca comunale Manfrediana ha così dovuto chiudere a malincuore le porte ai suoi abituali utenti. Non per questo però si sono interrotti i servizi erogati dall’ente culturale faentino maggiormente frequentato della città. Come per il lockdown di primavera è stata riattivata la collaborazione con i Rioni che si sono resi disponibili a portare a casa dei faentini il materiale chiesto in prestito.

Questa mattina secondo ‘giro’ di consegne. “Abbiamo affidato ai volontari –dicono dalla Manfrediana– oltre quaranta buste di altrettati ordini contenenti da uno a quattro libri o dvd, per un totale di 68 ‘pezzi’ che verranno recapitati direttamente a casa dei faentini. La volta precedente, venerdì scorso le richieste erano state un po’ più basse, 24 buste”. I volontari dei Rioni in maniera contingentata hanno fatto accesso alla biblioteca direttamente da via Manfredi, nella sala della Sezione letteratura, e il personale ha consegnato loro le buste divise per utenti con l’indirizzo al quale recapitarli. “In questo momento così delicato – spiega uno dei volontari dei rioni che gestisce un bar – visto che possiamo fare solo l’asporto – mi sono dato disponibile per questo servizio, utile ai faentini per non farli sentire troppo isolati e che ci consegna inoltre la possibilità di dimostrare, qualora ce ne fosse bisogno, che i Rioni sono al servizio della cittadinanza e non prestano la loro opera solo nel periodo del Palio”. Oltre al servizio di consegna dei materiali i volontari potranno ricevere libri e dvd anche per la riconsegna.

Usufruire del prestito a domicilio è semplicissimo. Basta inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: manfrediana@romagnafaentina.it nella quale scrivere nome, cognome e numero di tessera della Biblioteca di chi richiede il prestito (se non si ricorda il numero di tessera basta aggiungere la data di nascita), l’indirizzo al quale consegnare il materiale e ovviamente il titolo libro o del dvd che si vuol ricevere. Per poter scegliere cosa leggere o vedere si può consultare il catalogo all’indirizzo internet: www.manfrediana.it/cataloghi/. Potranno essere richiesti in prestito fino a cinque libri e cinque dvd per ogni tessera. Il materiale verrà consegnato dai volontari dei Rioni rispettando le norme di sicurezza e utilizzando dispositivi di protezione individuali. Come durante il lockdown della primavera scorsa, sul sito internet www.manfrediana.it verranno pubblicati video di laboratori per bambini, consigli per la lettura e un piccolo corso di aggiornamento di formazione rivolto agli insegnanti per orientarsi nel sito internet ‘Scoprirete’, il catalogo online delle biblioteche della Romagna e di San Marino.