Giornata nazionale colletta alimentare 2020. Conad di Russi, Godo e San Pancrazio, e DiPiù di Russi i supermercati aderenti

Anche nel 2020, per la 24^ volta, si svolgerà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare per raccogliere prodotti alimentari per i poveri del nostro Paese; a Russi, in particolare, hanno aderito alla Colletta alimentari i supermercati Conad di Russi, Godo e San Pancrazio, e DiPiù di Russi.

Nel 2019 sono state raccolte e distribuite 8.532 tonnellate di cibo tramite 7.748 strutture convenzionate a sostegno di 1.194.402 persone. A Russi, nel 2019, sono stati raccolti 874 kg di prodotti, distribuiti anche tramite la Caritas e la Casa Famiglia di Russi.

Quest’anno, a causa della pandemia in atto, i consumatori non potranno comprare prodotti alimentari; al loro posto potranno acquistare una carta prepagata (charitycard) del valore di 2, 5 o 10 euro. Questa card si potrà acquistare alla cassa dei supermercati Conad e DiPiù, da sabato 21 novembre a martedì 8 dicembre 2020, prelevandola dall’apposito contenitore e consegnandola ad una cassiera, la quale inserirà il valore della card nello scontrino tramite il codice a barre riportato sul retro della card stessa.

Alla fine del periodo della Colletta Alimentare il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in cibo non deperibile (ad esempio, pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola), acquistato e distribuito a famiglie e persone in difficoltà.