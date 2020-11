Il mercato di Russi riprende regolarmente il 20 novembre

Il Comune di Russi informa che, in adempimento al Decreto regionale n. 216 del 12 novembre 2020, il mercato che solitamente si tiene il martedì e venerdì mattina riparta il 20 novembre 2020. Il Decreto ha previsto che il mercato all’aperto possa tenersi solo nei Comuni nei quali il Sindaco ha adottato un apposito piano che preveda le seguenti condizioni: la perimetrazione, la sorveglianza dei varchi e l’applicazione delle misure di mitigazione del rischio.

Il Sindaco di Russi, Valentina Palli, ha emanato l’ordinanza n. 39 del 18 novembre 2020, in particolare Piazza Gramsci e Piazza Farini sono state integralmente perimetrate e si potrà accedere all’area mercatale solo da due varchi, entrambi controllati: 1.Piazza Gramsci (lato mercato coperto) 2. Via Maccabelli.

Tutte le attività che non sono operatori del mercato (bar, macelleria, negozi e servizi) potranno essere raggiunti senza la necessità di attraversare l’area mercatale, percorrendo il porticato e rimanendo nel lato esterno delle transenne. Alla luce di ciò, da venerdì 20 novembre, il mercato può riprendere regolarmente.

Il Comune di Russi segnala che l’ordinanza ed i relativi allegati, sono consultabili a questo link.