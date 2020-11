Come sappiamo – ne abbiamo già parlato – Lonely Planet ha stilato anche per il 2021 la classifica del premio mondiale Best in Travel 2021, che incorona Ravenna come meta slow e sostenibile nell’ambito del progetto Le vie di Dante, un progetto APT Servizi Regione Emilia-Romagna e Toscana Promozione Turistica. Ravenna è stata premiata appunto con il prestigioso riconoscimento Best in Travel – Premio Sostenibilità 2021. Oggi anche il quotidiano La Repubblica dedica due pagine alla notizia e al percorso delle Vie di Dante.

“Un riconoscimento di livello mondiale, in un momento storico complesso, in particolare per il settore turistico – hanno dichiarato il Sindaco Michele de Pascale e l’Assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – un premio che riconosce la cifra del lavoro svolto di concertazione tra Ravenna e le località lungo la via fino a Firenze, nell’anno di inizio delle celebrazioni dedicate al Sommo Poeta. Ravenna si afferma così a livello nazionale e internazionale come meta di un turismo di qualità e sostenibile“.

Le Vie di Dante rappresentano un percorso storico e un progetto interregionale di accoglienza turistica, tra le tipicità del territorio e un’offerta di qualità. Un viaggio caratterizzato da un ritmo slow, che ripercorre il possibile viaggio di Dante da Firenze a Ravenna, attraversando l’Appennino tosco-romagnolo, tra cultura e natura. Nel video che vi proponiamo, questo viaggio meraviglioso è accompagnato dalla splendida voce dell’attore Stefano Accorsi: “Questo è il tempo della lentezza, un tempo fatto di attese, di ore dilatate, di piccole cose. Ed è il tempo del rispetto per gli altri, per la natura, per il nostro pianeta. Ecco perché oggi questo riconoscimento è ancora più importante. Lonely Planet, la guida turistica più famosa al mondo, ci inserisce fra le 30 destinazioni da non perdere nel 2021, unica realtà italiana: Le vie di Dante…”