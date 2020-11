Cervia. Dal primo gennaio 2021 in vigore la nuova disciplina per l’accesso alle ZTL della città

Entrerà in vigore il primo gennaio 2021 la nuova disciplina per l’accesso alle Zone Traffico Limitato (ZTL) e alle Aree Pedonali Urbane (APU). Si allegano al presente comunicato il testo della nuova disciplina e uno specchietto che evidenzia le modifiche più rilevanti. Si segnala inoltre che i vecchi contrassegni rilasciati saranno comunque validi fino alla scadenza e, pertanto, chi ha i requisiti per averli, può fare richiesta dei nuovi in prossimità della data di scadenza, rivolgendosi al Servizio CerviaInforma, viale Roma 33, telefono 0544/979350.

L’Assessore alla Viabilità Enrico Mazzolani: “La nuova disciplina, come chiesto da più parti, necessitava di una nuova stesura per accogliere i cambiamenti del Codice della Strada, i cambiamenti registrati in città (nuova Ztl, con telecamere, anche a Milano Marittima, negli stradelli a mare e nella fascia restrostante i bagni) e le varie istanze e problematiche sorte con il precedente documento. La redazione di questa nuova disciplina ha richiesto un grande lavoro, non semplice, in quanto le zone della città non sono omogenee e le diverse le categorie da prendere in esame erano numerose, ognuna con le sue problematiche e le sue esigenze. Per questo ringrazio del lavoro svolto in collaborazione il Servizio Cervia Informa, la Polizia Locale e il Servizio Viabilità, che si sono confrontati per diversi mesi, esaminando anche i regolamenti dei comuni vicini (Cesena, Faenza, e Ravenna).

Abbiamo raccolto le istanze e i suggerimenti provenienti dalle Associazioni di Categoria e dal CDZ, per poi cercare di superare tutte le criticità evidenziate dai cittadini. Considerato anche il difficile momento economico, abbiamo mantenuto i costi della precedente disciplina, che risale al 2012, decidendo di non allinearci ai valori che praticano le città a noi vicine, soprattutto per quello che riguarda la movimentazione merci e il mondo artigianale, che ha la necessità di accedere in Ztl per i propri servizi”.