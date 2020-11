Associazione Culturale Percorsi. Domenica 22 novembre lo spettacolo ‘A sen neca a cve!’ con Eliseo Dalla Vecchia e Rudy Gatta

Un sorriso fa sempre bene e ancora di più in un momento di emergenza come questo e non c’è nulla di meglio di un trebbo per condividere un po’ di sana allegria. Ecco perché l’Associazione Culturale Percorsi propone una serie di ‘trebbi online’, durante i quali diversi artisti romagnoli leggeranno poesie e zirudele di poeti romagnoli più o meno famosi. L’appuntamento con i ‘trebbi online’, che sono stati organizzati grazie alla collaborazione dei ‘lettori di poesia’ Eliseo Dalla Vecchia e Rudy Gatta, è sulla pagina Facebook di Percorsi ogni domenica a partire dal 22 novembre, dalle 17 alle 18: primo appuntamento è domenica, proprio con Dalla Vecchia e Gatta, che propongono lo spettacolo ‘A sen neca a cve!’.

Ogni appuntamento avrà come ospite un lettore di poesie o un musicista: hanno confermato la propria disponibilità Giuseppe Bellosi, Carlo Falconi, Marco Grilli, Christian Ravaglioli e Nevio Spadoni, ma si attendono altre adesioni. All’apertura di ogni trebbo per i più piccoli verrà letta una favola o un racconto breve di Gianni Rodari, un omaggio della Biblioteca Ruffini di Percorsi allo scrittore nel centenario della nascita. In occasione del trebbo del 20 dicembre, alla presenza di un funzionario pubblico, avverrà in diretta l’estrazione della lotteria che Percorsi ha in programma di organizzare in vista del Natale.

L’iniziativa nasce da un’esperienza simile che Dalla Vecchia e Gatta hanno portato avanti durante il precedente lockdown per rendere meno grigia e monotona la distanza fisica imposta dalle restrizioni decise per impedire il propagarsi della pandemia Covid-19.