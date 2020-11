Russi: obiettivo raggiunto nella campagna di crowdfunding della Pubblica Assistenza

Si è chiusa in questi giorni con successo la campagna di Crowdfunding della Pubblica Assistenza di Russi. “L’importante risultato raggiunto è commovente e nello stesso tempo ci rende orgogliosi –dichiara il presidente Enrico Castellari -. E’ la conferma che il territorio ci riconosce il servizio che facciamo in favore della cittadinanza. Molto presto avremo tutti i presidi: la radio nuova per le comunicazioni con la C.O., il trainer per l’uso del defibrillatore, la seggetta scendiscale a cingoli, i preziosi manichini per la formazione dei Volontari e il materassino a depressione per le immobilizzazioni di pazienti traumatizzati. Destineremo i fondi raccolti in più all’acquisto di una nuova auto per il trasporto dei pazienti che devono sottoporsi a dialisi e per tutti i servizi ai privati. Un grazie di cuore a tutti i donatori che sono stati ben 76 fra aziende e cittadini che ci hanno sostenuto con una donazione”.

Nella pagina Facebook dell’associazione è visibile il video di ringraziamento fatto dai Volontari, e su www.ideaginger.it il risultato del progetto.