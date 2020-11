La Biblioteca di Storia Contemporanea “A. Oriani” inizia il prestito a domicilio

In virtù della stretta collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense, nello spirito unitario che contraddistingue le istituzioni bibliotecarie del territorio in questo momento così difficile per l’intera comunità, a partire da mercoledì 25 novembre, e per tutti i mercoledì successivi, anche la Biblioteca Oriani attiverà il servizio di prestito a domicilio. Una preziosa opportunità resa possibile anche grazie alla piena disponibilità del personale della cooperativa di servizi e al Servizio edilizia pubblica del Comune di Ravenna che mette a disposizione un’auto per le consegne.

Per utilizzare il prestito a domicilio, per prima cosa bisogna prenotare i libri e i documenti di cui si ha bisogno. Lo si può fare tramite Scoprirete, il catalogo della Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, oppure rivolgendosi al servizio di informazione e consultazione della Biblioteca Oriani al numero 0544214767 nei seguenti giorni:

lunedì, mercoledì, giovedì 8.30-13.30 e 15.00-18.30

martedì, venerdì 8.30-13.30

O ancora inviando una mail all’indirizzo informazioni@bibliotecaoriani.it

Chi non fosse iscritto alla Biblioteca, può farlo online rivolgendosi agli stessi contatti.

È possibile richiedere fino a 6 documenti (libri o dvd) e la durata del prestito è di 45 giorni.

La consegna, previo accordo con l’utente, verrà effettuata in busta chiusa, ogni mercoledì dalle 13 alle 18 seguendo tutti i protocolli di sicurezza.

In attesa che la Biblioteca Oriani, espletate tutte le pratiche necessarie, si doti di un box esterno per la restituzione dei libri, la riconsegna dei prestiti avverrà presso la libreria Dante in via A. Diaz 39, stabilendosi così una fruttuosa collaborazione sull’esempio del progetto #Librioteca sperimentato con successo in questi giorni dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.