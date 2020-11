Massa Lombarda. Nuove proposte on line della biblioteca. In arrivo laboratori, letture e un’iniziativa dedicata all’arte

Il Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda continua a fare compagnia ai suoi lettori grandi e piccoli attraverso i social network. Nei mercoledì 25 novembre e 2 dicembre sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini si potranno ascoltare le “Letture del Signor Oreste” proposte dalla bibliotecaria Elisabetta, che dalla sezione ragazzi “Il Signor Oreste” leggerà due racconti per bambini dai 4 ai 10 anni.

In programma anche due laboratori virtuali per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni dedicati alle creazioni in vista del Natale. I laboratori sono realizzati da Michela Cembali, un’amica della biblioteca e trasmessi in diretta sul suo profilo Facebook le domeniche 22 e 29 novembre alle 10. I video saranno poi pubblicati anche sulla pagina Facebook del Centro Culturale Venturini i lunedì successivi, il 23 e 30 novembre.

Torna infine sabato 5 dicembre la Giornata del Contemporaneo, promossa da Amaci (Associazione dei Musei d’arte contemporanea italiani). L’evento, giunto alla sedicesima edizione, si presenta quest’anno in una nuova versione online per favorire la partecipazione di più realtà possibili, promuovere e far emergere la rete del contemporaneo nazionale e internazionale. Anche il Centro Culturale Venturini parteciperà, pubblicando su Facebook sabato 5 dicembre – come richiede il progetto – un contenuto artistico, custodito nel Centro Culturale, che rappresenta l’arte contemporanea.