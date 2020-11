Motomondiale. Il romagnolo Enea Bastianini conquista il titolo iridato nella classe Moto2

“Grandi complimenti a Enea Bastianini, nuovo campione del mondo nella classe Moto2. Questo ragazzo di Rimini, di soli 22 anni ma già soprannominato ‘la Bestia’, è un altro splendido protagonista a livello mondiale della Motor Valley, una terra che continua a regalare talenti al motorismo internazionale”. Esulta il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, alla notizia che il quinto posto conquistato oggi nel circuito di Portimao, dove si è corso il Gran Premio del Portogallo, consente a Enea Bastianini di conquistare il titolo mondiale in Moto2.

“La vittoria del titolo iridato rappresenta un motivo di grande orgoglio per lo sport emiliano-romagnolo e italiano: bravo Enea, da parte di tutti noi- aggiunge con soddisfazione il presidente-. E bravo anche a Marco Bezzecchi, anche lui di Rimini e anche lui in corsa per il titolo fino all’ultimo”.