Associazione Letizia di Ravenna ha un nuovo direttivo: Silvia Sacchetti è la nuova Presidente

Dopo 16 anni dalla sua costituzione, l’associazione Letizia di Ravenna, che opera nell’ambito delle disabilità minorili e non, cambia il suo direttivo: Giovanni Santoro lascia il suo incarico di presidente. “La macchina è pronta per elaborare altri modelli applicabili nell’ambito della disabilità e famiglia – dichiara Santoro – .Un periodo molto bello. Ricordo la Carrozzina Per Due che ancora oggi dopo 12 anni veste circa 300 bambini all’anno. Il San Remo Rock, i parcheggi per la mamme in dolce attesa, la campagna di sensibilizzazione “se vuoi il mio posto prendi la mia disabilità”. Le altalene speciali donate alla Città, i progetti finanziati nelle scuole, l’app-networck, lo sportello legale e quello dei partner. Ci siamo divertiti, i figli sono cresciuti e approdati al mondo del lavoro e per tale lascio il mandato con il progetto della Locanda la Macina gestito da Letizia, pronta ad ospitare nuove persone, famiglie e nuove energie.

Abbiamo affrontato un periodo molto denso, forse quello più duro.”

“L’unico amaro è di aver assodato – aggiunge – come davanti ai problemi sia stato più facile restare fermi che essere soggetti attivi. Mescoliamo nuove energie proprio quando altre escono premurosamente e altre ancora amaramente confondendo il pubblico con il privato. Ma questo è tema da lasciare in mano alle autorità competenti, mentre noi guardiamo l’unica verità, le azioni concrete e l’inviolabilità dei ragazzi e delle persone. Sbagliare è imperativo, accorgersene un talento diciamo ai ragazzi.

Da quattro a nove persone il nuovo direttivo. Un aumento importante in vista di nuove sfide che fermentano in casa Letizia. Resterò sempre un volontario attivo nel consiglio ma anche un po’ all’ombra dopo tanti anni di coinvolgimento sociale. Una bella squadra prosegue, pensata alle caratteristiche che deve avere una buona “famiglia preparata” che coopera con la città per averla ancora più bella e sicura”.

Solido e preparato sarà il futuro direttivo dell’associazione. Silvia Sacchetti la nuova Presidente, insegnate non di ruolo. Ferma e caratterizzata. Vice Presidente Vito Carrieri, ferrovie dello stato. Segretario Jonathan Sella, Resp Bar Locanda e prima nota. Tesoriere Marina Morgagni pensionata e Riccardo Montanari, Fotografo. Consiglieri, Marisa Morgagni, pensionata. Giovanni Santoro, Sociologo. Lorenzo Pedori, studente. Francesco Santoro, imprenditore balneare ex atleta Basket. Organo di controllo bilancio riconfermato l’ente esterno CSV Centro dei servizi del Volontariato di RA. Referente dott.ssa Denis Camorani, Paolo Dr Danesi

Sempre attivo il servizio asporto o consegna di cibo, dal lunedì al venerdì, dalle 12.00 alle 14.30.