Ravennanotizie per il Settimo Centenario di Dante Alighieri: La Divina Commedia. Paradiso, Canto XIII

Per celebrare il Settimo Centenario di Dante Alighieri, Ravennanotizie.it e le altre testate collegate hanno deciso di pubblicare per cento giorni, integralmente, La Divina Commedia. Un canto al giorno, a partire dal 5 settembre, giornata d’inizio delle celebrazioni del Settimo Centenario in Italia. Per il testo del poema seguiamo l’edizione del critico letterario e dantista Giorgio Petrocchi (1921 – 1989) La Commedia secondo l’antica vulgata (4 volumi), a cura della Società Dantesca Italiana, Milano 1966-1967.

PARADISO, CANTO XIII

Imagini, chi bene intender cupe

quel ch’i’ or vidi – e ritegna l’image,

mentre ch’io dico, come ferma rupe -,

quindici stelle che ‘n diverse plage

lo ciel avvivan di tanto sereno

che soperchia de l’aere ogne compage;

imagini quel carro a cu’ il seno

basta del nostro cielo e notte e giorno,

sì ch’al volger del temo non vien meno;

imagini la bocca di quel corno

che si comincia in punta de lo stelo

a cui la prima rota va dintorno,

aver fatto di sé due segni in cielo,

qual fece la figliuola di Minoi

allora che sentì di morte il gelo;

e l’un ne l’altro aver li raggi suoi,

e amendue girarsi per maniera

che l’uno andasse al primo e l’altro al poi;

e avrà quasi l’ombra de la vera

costellazione e de la doppia danza

che circulava il punto dov’io era:

poi ch’è tanto di là da nostra usanza,

quanto di là dal mover de la Chiana

si move il ciel che tutti li altri avanza.

Lì si cantò non Bacco, non Peana,

ma tre persone in divina natura,

e in una persona essa e l’umana.

Compié ‘l cantare e ‘l volger sua misura;

e attesersi a noi quei santi lumi,

felicitando sé di cura in cura.

Ruppe il silenzio ne’ concordi numi

poscia la luce in che mirabil vita

del poverel di Dio narrata fumi,

e disse: «Quando l’una paglia è trita,

quando la sua semenza è già riposta,

a batter l’altra dolce amor m’invita.

Tu credi che nel petto onde la costa

si trasse per formar la bella guancia

il cui palato a tutto ‘l mondo costa,

e in quel che, forato da la lancia,

e prima e poscia tanto sodisfece,

che d’ogne colpa vince la bilancia,

quantunque a la natura umana lece

aver di lume, tutto fosse infuso

da quel valor che l’uno e l’altro fece;

e però miri a ciò ch’io dissi suso,

quando narrai che non ebbe ‘l secondo

lo ben che ne la quinta luce è chiuso.

Or apri li occhi a quel ch’io ti rispondo,

e vedrai il tuo credere e ‘l mio dire

nel vero farsi come centro in tondo.

Ciò che non more e ciò che può morire

non è se non splendor di quella idea

che partorisce, amando, il nostro Sire;

ché quella viva luce che sì mea

dal suo lucente, che non si disuna

da lui né da l’amor ch’a lor s’intrea,

per sua bontate il suo raggiare aduna,

quasi specchiato, in nove sussistenze,

etternalmente rimanendosi una.

Quindi discende a l’ultime potenze

giù d’atto in atto, tanto divenendo,

che più non fa che brevi contingenze;

e queste contingenze essere intendo

le cose generate, che produce

con seme e sanza seme il ciel movendo.

La cera di costoro e chi la duce

non sta d’un modo; e però sotto ‘l segno

ideale poi più e men traluce.

Ond’elli avvien ch’un medesimo legno,

secondo specie, meglio e peggio frutta;

e voi nascete con diverso ingegno.

Se fosse a punto la cera dedutta

e fosse il cielo in sua virtù supprema,

la luce del suggel parrebbe tutta;

ma la natura la dà sempre scema,

similemente operando a l’artista

ch’a l’abito de l’arte ha man che trema.

Però se ‘l caldo amor la chiara vista

de la prima virtù dispone e segna,

tutta la perfezion quivi s’acquista.

Così fu fatta già la terra degna

di tutta l’animal perfezione;

così fu fatta la Vergine pregna;

sì ch’io commendo tua oppinione,

che l’umana natura mai non fue

né fia qual fu in quelle due persone.

Or s’i’ non procedesse avanti piùe,

‘Dunque, come costui fu sanza pare?’

comincerebber le parole tue.

Ma perché paia ben ciò che non pare,

pensa chi era, e la cagion che ‘l mosse,

quando fu detto “Chiedi”, a dimandare.

Non ho parlato sì, che tu non posse

ben veder ch’el fu re, che chiese senno

acciò che re sufficiente fosse;

non per sapere il numero in che enno

li motor di qua sù, o se necesse

con contingente mai necesse fenno;

non si est dare primum motum esse,

o se del mezzo cerchio far si puote

triangol sì ch’un retto non avesse.

Onde, se ciò ch’io dissi e questo note,

regal prudenza è quel vedere impari

in che lo stral di mia intenzion percuote;

e se al “surse” drizzi li occhi chiari,

vedrai aver solamente respetto

ai regi, che son molti, e ‘ buon son rari.

Con questa distinzion prendi ‘l mio detto;

e così puote star con quel che credi

del primo padre e del nostro Diletto.

E questo ti sia sempre piombo a’ piedi,

per farti mover lento com’uom lasso

e al sì e al no che tu non vedi:

ché quelli è tra li stolti bene a basso,

che sanza distinzione afferma e nega

ne l’un così come ne l’altro passo;

perch’elli ‘ncontra che più volte piega

l’oppinion corrente in falsa parte,

e poi l’affetto l’intelletto lega.

Vie più che ‘ndarno da riva si parte,

perché non torna tal qual e’ si move,

chi pesca per lo vero e non ha l’arte.

E di ciò sono al mondo aperte prove

Parmenide, Melisso e Brisso e molti,

li quali andaro e non sapean dove;

sì fé Sabellio e Arrio e quelli stolti

che furon come spade a le Scritture

in render torti li diritti volti.

Non sien le genti, ancor, troppo sicure

a giudicar, sì come quei che stima

le biade in campo pria che sien mature;

ch’i’ ho veduto tutto ‘l verno prima

lo prun mostrarsi rigido e feroce;

poscia portar la rosa in su la cima;

e legno vidi già dritto e veloce

correr lo mar per tutto suo cammino,

perire al fine a l’intrar de la foce.

Non creda donna Berta e ser Martino,

per vedere un furare, altro offerere,

vederli dentro al consiglio divino;

ché quel può surgere, e quel può cadere».

Nell’immagine di Giovanni di Paolo, Canto XIII, Adamo, Cristo e Solomone, miniatura (The British Library)

Nel video è contenuto un breve riassunto dei Canti dall’XI al XIV del Paradiso, tratto dal canale YouTube La Divina Commedia in HD