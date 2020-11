Senza un regolamento pinetale continue scaramucce verbali fra ciclisti e cacciatori

Diversi mesi orsono chiedemmo agli uffici preposti del Comune di Ravenna di rendere operativo il regolamento che disciplina la fruizione degli ambiti pinetali di San Vitale e di Classe.

Regolamento che già due anni fa, quando fu pensato, discusso e approvato, creò non pochi problemi. Ora siamo punto e a capo. Di quello concordato non esiste traccia di applicazione. Forse si aspetta che succeda l’irreparabile? Sta di fatto che le scaramucce verbali fra ciclisti e cacciatori sono sempre più frequenti.

Oggi più che mai, sicuramente inasprite dalla situazione sanitaria ed economica in atto. Pur comprendendo le sicure difficoltà del momento, riteniamo che fare chiarezza aiuti, soprattutto in periodi come questi, dove nulla è chiaro.

Auspichiamo quindi che il Comune, nelle sue responsabilità, attui al più presto sia la giusta informazione, sia il corretto controllo applicativo del tanto atteso regolamento.

ANLC RAVENNA