Desidererei avere una spiegazione logica su quanto accade dal 20 novembre alle auto parcheggiate in via Mordani con regolare permesso di transito e sosta in quanto di proprietà di residenti nelle immediate vicinanze. Dal 20 novembre e giornalmente i vigili urbani elevano una contravvenzione di 42 euro per sosta oltre l’orario evidenziato dal disco orario o per mancanza dello stesso. Ciò improvvisamente, senza alcun preavviso fornito da pattuglie della polizia municipale o avvisi informativi affissi in loco.

L’unica giustificazione, se così la vogliamo definire, è un cartello stradale verticale all’angolo via Mordani/via Zirardini fissato molto in alto e scritto con caratteri molto piccoli, quindi difficile da decifrare, oltretutto parzialmente coperto con un altro cartello stradale girato al contrario, del quale, di conseguenza, non si evince il significato.

Foto 3 di 3





Il cartello con piccoli caratteri prevede il transito e sosta per 30 minuti ai veicoli autorizzati, ma queste norme sono pressoché inintelligibili dal piano stradale ad occhio nudo. Solo fotografandolo ed ingrandendo la foto se ne recepisce il significato.

Ora questi due cartelli, quello con piccoli caratteri e quello girato al contrario che copre circa la metà dell’altro, sono in loco dall’inizio dell’estate scorsa e da allora nessun provvedimento sanzionatorio era stato mai preso dalla polizia urbana fino al giorno 20 novembre. Situazione assurda e prassi inconsueta, questa.

Se l’autorità preposta intende modificare le soste, innanzi tutto deve provvedere affinché le indicazioni siano chiare ed esaustive ed inoltre è quanto mai singolare e curioso che il regime sanzionatorio inizi improvvisamente dopo mesi e mesi, in cui i detentori dei permessi avevano continuato a sostare senza osservare limiti di orario, ritenendo che la sistemazione dei due cartelli fosse perlomeno controversa ed inappropriata in quanto scarsamente comprensibile.

Grazie.

Marco Benini residente in via Matteotti