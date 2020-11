“Ma il giardino è sempre verde” di Faenza vince la rassegna ViVi il verde

L’Ufficio ambiente e giardini dell’Unione della Romagna Faentina ha recentemente partecipato con un video realizzato sulla Punta degli Orti a ‘ViVi il Verde’, rassegna nata nel 2014, un progetto per valorizzare i parchi e i giardini pubblici del territorio attraverso visite guidate, incontri, conferenze ed eventi. Quest’anno, la rassegna è tornata, a causa dell’emergenza sanitaria, con un’edizione speciale, non in presenza, dal 20 al 22 novembre, in occasione della Festa dell’albero. Titolo della rassegna targata 2020, ‘Mutazioni, trasformazioni e opportunità’. A poter partecipare al concorso legato alla rassegna, ‘Premio ViVi il verde 2020’, le associazioni, gli enti pubblici e le scuole che dovevano produrre un video realizzato in un parco, un giardino, o un’area verde pubblica dell’Emilia Romagna, che raccontasse, come chiedeva il titolo della rassegna di quest’anno, le trasformazioni e le opportunità date dalle aree verdi in un periodo di forti cambiamenti dovuti alle restrizioni sanitarie e ai cambiamenti climatici.

Il Servizio ambiente del Comune di Faenza ha partecipato, assieme a una ventina di altre realtà, con il video dal titolo ‘Ma il giardino è sempre verde’ che si è aggiudicato il primo premio nella categoria riservata agli enti pubblici ritenuto dalla giuria “vivace e originale, che utilizza un modello di comunicazione in grado di intercettare anche le giovani generazioni, ed è veicolo di un messaggio ottimista rispettando pienamente il tema delle aree verdi durante la pandemia”. “Il video – spiega Marco Valtieri responsabile del Settore ambiente del Comune di Faenza – è stato prodotto da noi e realizzato da Simone Errera, un giovane rapper e videomaker faentino. Unendo le sue capacità, Simone ha unito le immagini realizzate anche con l’aiuto di un drone con un suo brano musicale creato appositamente. Nel video viene raccontato come la Punta degli Orti è cambiata in epoca Covid, diventando teatro di attività e laboratori didattici per bambini, luogo di allenamenti per palestre, scuola di yoga e tanto altro, con un lista lunghissima di prenotazioni per svolgere attività all’aria aperta”.

È il secondo anno consecutivo che una produzione video del Settore Ambiente del Comune relativo a un parco cittadino di Faenza si aggiudica il primo premio alla rassegna ViVi il verde. Ai vincitori andrà un buono spesa del valore di mille euro che potrà essere speso presso un vivaio per l’acquisto di nuove piante per valorizzare i giardini, i parchi e le aree verdi oggetto del video, quindi in questo caso la Punta degli orti, in previsione della rassegna ViVi il Verde 2021. Tutte le produzioni video che hanno partecipato alla rassegna saranno visibili sul canale youtube dell’IBC.

“Una bella notizia – conclude il sindaco Massimo Isola – per la nostra comunità che sottolinea l’interesse e la cura delle nostre aree verdi e delle grandi opportunità che propongono ai faentini. In questo momento delicato sul fronte sanitario i parchi cittadini stanno svolgendo l’importante compito di dare la possibilità a a tanti appassionati della della forma fisica ma anche al ‘mondo scuola’ di poter continuare a svolgere le loro attività in piena tranquillità”.