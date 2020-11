PaP Faenza al fianco delle associazioni di volontariato che aiutano le persone in quarantena

Potere al Popolo Faenza si affianca alle associazioni di volontariato che si sono rese disponibili ad aiutare le persone in difficoltà a causa del Covid: il Comune giusto qualche giorno fa aveva varato un pacchetto di aiuti che, accanto ai sostegni economici erogati dall’amministrazione, metteva a regime una serie di azioni per sostenere i singoli e le famiglie in quarantena, soli a casa ed isolati, a causa della malattia.

“Accogliamo con piacere l’iniziativa del Comune riguardo l’assistenza a persone bisognose in questo momento particolare – spiega Mario Martino, referente faentino di PaP -;a tal proposito facciamo presente che PaP in molti territori gestisce le case del Popolo per aiutare i più deboli, noi pensiamo e ci mettiamo a disposizione per aiutare chi in questo momento si trova in grandissima difficoltà, noi pensiamo che non bisogna solo e sempre polemizzare per accaparrarsi un po’ di consenso , ma pensiamo che questo sia il momento per dare una mano”.

“La regia del Comune, ad alcune associazioni ha chiesto la disponibilità per piccole cose che per alcuni potrebbero essere di un grande aiuto – aggiunge -, in particolare, il portare a casa la spesa alimentare, la disponibilità di portare a passeggio un cane e la disponibilità a contattare telefonicamente le persone che lo desiderano. In questo momento sono una decina gli aderenti di Faenza che hanno dato la propria disponibilità, speriamo di crescere e speriamo che anche le altre forze politiche e movimenti del territorio diano la propria disponibilità”.