VenerdìQuid alla Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo: quiz e indovinelli su titoli, personaggi e trame letterarie

Con il quiz del venerdì prende forma il calendario settimanale delle rubriche proposte dalla biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo sulla sua pagina Facebook.

“In questo momento in cui non possiamo vederci – spiega la coordinatrice della biblioteca Patrizia Carroli – abbiamo pensato di lanciare una nuova rubrica, all’insegna del gioco e del coinvolgimento dei nostri affezionati utenti. L’abbiamo chiamata #venerdìQuid e ogni settimana proporrà quiz e indovinelli su titoli, personaggi e trame letterarie. I nostri appuntamenti settimanali sulla pagina Facebook, iniziati quasi per gioco, si sono arricchiti e strutturati nel tempo e sono diventati un modo per mantenere i contatti, far conoscere la biblioteca e il suo patrimonio e condividere approfondimenti e curiosità dal mondo letterario e culturale in genere”

Oltre a #venerdìQuid, queste sono le rubriche pubblicate sulla pagina della biblioteca Taroni: #titolodelunedì dove una delle maggiori notizie del fine settimana si ritrova nel titolo di un libro; #martedìRodari, dedicata al genio della letteratura per l’infanzia Gianni Rodari, propone pillole di approfondimento sulla sua figura e il suo lavoro; #inFondo è il post del giovedì: una sorta di vetrina delle rarità conservate nel Fondo antico manoscritti e rari della biblioteca mentre il #sabatodelvillaggio conclude la settimana con una rubrica dedicata tutta alla poesia.

La biblioteca Taroni ha inoltre un profilo Instagram dove pubblica consigli di lettura, con particolare riferimento alla sezione di saggistica.

Per informazioni:

0545 280912

biblioteca@comune.bagnacavallo.ra.it

FB @BibliotecaBagnacavallo

Instagram @labibliodellabagna