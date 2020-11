25 novembre. Arcigay: Raccontare la violenza sulle donne con parole diverse. Le parole possono uccidere due volte.

Le parole possono uccidere due volte e se vogliamo fermare la violenza sulle donne, è necessario imparare a raccontarla con parole diverse. E’ questa la riflessione proposta da Arcigay Rete Donne Transfemminista per il 25 novembre 2020 (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne), ricordando che da gennaio 2020 i femminicidi in Italia sono stati 59.

“Ogni volta che una donna viene uccisa in quanto donna, assistiamo a una serie di narrazioni tossiche riportate dalla stampa – spiegano da Arcigay -. Per tale ragione quest’anno, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, abbiamo raccolto alcuni titoli realmente apparsi sulle testate nazionali e li abbiano riscritti. Le parole possono uccidere due volte e se vogliamo fermare la violenza, è necessario imparare a raccontarla con parole diverse” .