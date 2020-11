Questo pomeriggio, mercoledì 25 novembre, nella giornata della celebrazione mondiale della lotta contro la violenza sulle donne, presso l’ospedale civile di Ravenna, il Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio provincia di Ravenna e Linea Rosa hanno donato circa 3.000 caterine al personale infermieristico e medico femminile in segno di riconoscenza per il loro impegno in questo difficile momento pandemico.

Quest’anno il Sindacato Panificatori e Linea Rosa invece di raccogliere fondi con la vendita del ‘dolcetto tipico ravennate’ a favore del centro di antiviolenza, ha deciso di fare un piccolo gesto d’amore nei confronti di chi è in prima linea per la tutela della nostra salute.

Le Caterine sono state prodotte grazie alla disponibilità dei panificatori ravennati e delle volontarie di Linea Rosa: le caterine sono dei biscotti di pasta frolla ricoperti di zucchero, cioccolato e variamente decorati; possono essere a forma di galletto o di bambolina.

La storia racconta dell’amore contrastato di una giovane sartina e un pasticcere che non potendo incontrare la sua amata preparò un biscotto a forma di bambolina e glielo fece recapitare per ricordarle il suo amore.

Questo è proprio l’intento: ricordare a coloro che sono impegnati in prima linea per la nostra salute, la nostra vicinanza e il nostro ringraziamento per il loro impregno.