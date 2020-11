Cotignola. Pomeriggi del cuore: appuntamento on line per l’Alta Formazione cardiologica con gli specialisti di Maria Cecilia Hospital

Nuovo appuntamento con l’alta formazione in ambito cardiologico: tornano domani, giovedì 26 novembre i Pomeriggi del Cuore in una veste rinnovata. L’evento sarà infatti completamente digitale e vedrà la partecipazione, con un collegamento online da Maria Cecilia Hospital. Parteciperanno i docenti di Cardiologia dell’Università di Ferrara e i direttori dei reparti di Cardiologia degli Ospedali della Romagna.

L’incontro è organizzata dai Prof. Roberto Ferrari, Prof. Claudio Rapezzi e Prof. Antonio Colombo. Al centro dell’evento un confronto sulla MitraClip, innovativa procedura per il trattamento della valvola mitrale del cuore.

“Continuano gli aggiornamenti culturali a Maria Cecilia Hospital con nuove modalità al passo con i tempi in cui viviamo – commentano i responsabili scientifici del progetto –. Emerge sempre più la necessità di un dialogo e l’importanza di sinergie fra tutti i professionisti del mondo cuore per una discussione costruttiva che porti ai massimi benefici per i pazienti che ci troviamo a curare tutti i giorni”.

L’appuntamento digitale di giovedì prossimo si svolgerà in 90 minuti, compreso di domande e risposte, e sarà incentrato sulla MitraClip: si tratta di un sistema innovativo per la riparazione percutanea della valvola mitrale del cuore, una procedura che sta cambiando il quadro clinico dei pazienti affetti da scompenso cardiaco.

Maria Cecilia Hospital è difatti centro di riferimento a livello nazionale per il trattamento mininvasivo delle valvole cardiache.

“Anche questo appuntamento dei Pomeriggi del cuore vuole essere un incontro di Alta Formazione rivolto a cardiologi del territorio, cardiologi specializzandi, medici di famiglia e si pone l’obiettivo di un aggiornamento e un approfondimento a 360° sulla tematica in discussione – spiegano gli organizzatori – . I seminari e gli incontri dei Pomeriggi del cuore continuano a registrare una grande partecipazione. Con una media di 100 partecipanti a sessione consentono di discutere l’utilizzo delle nuove tecnologie per riscrivere i capitoli fondamentali della cardiologia, rivisitando i pilastri della diagnostica cardiologica e ponendo le basi per la medicina e la chirurgia del futuro”.

Dopo l’incontro dedicato alla MitraClip, l’ultimo appuntamento in programma sarà dedicato agli interventi transcatetere sulla valvola tricuspide (data 14 gennaio, TBC).

Sarà possibile seguire i seminari in diretta streaming. È possibile effettuare l’iscrizione per il prossimo appuntamento di giovedì 26 novembre alle ore 16.00 registrandosi a questo link.