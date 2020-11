Continua la protesta di insegnanti e studenti faentini contro la DaD: il 27 novembre nuova lezione all’aperto

Continuano le mobilitazioni nelle scuole organizzate dal gruppo di Priorità alla Scuola, per mettere al centro del dibattito pubblico l’esigenza di tenere aperti gli istituti di ogni ordine e grado, senza sacrificare la didattica in presenza per gli studenti più grandi, come prevedono le attuali disposizioni anticovid. Domani, venerdì 27 novembre, i liceali di Priorità tornano a collegarsi in Dad dall’esterno delle loro scuole. Alle ore 10 si terrà un’altra lezione in presenza all’aperto, nel cortile del liceo linguistico in via Pascoli 4.

Sarà una lezione di inglese particolarmente significativa, come spiegano nella nota gli studenti: un racconto di Asimov, Chissà come si divertivano (1951), ambientato nel 2157 quando due ragazzini che la scuola la fanno nel chiuso delle loro stanze, scoprono che ai tempi dei nonni dei loro nonni c’erano edifici che si chiamavano scuole dove gli studenti andavano ad imparare tutti insieme. La professoressa Elisa Alberghi, docente del liceo Torricelli Ballardini di Faenza, farà riflettere i suoi studenti, alcuni in presenza, altri collegati dalle loro case, su come la Dad abbia fatto diventare realtà quella distopia, conclude la nota.