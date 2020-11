La città che ci piace: A Punta Marina una piccola mostra dedicata Dante Alighieri

In un piccolo paese come Punta Marina Terme, Mauro Merli ha pensato di allestire una piccola mostra dedicata a un grande uomo: il Sommo Poeta Dante Alighieri, nei 700 anni dalla morte.

La mostra di cartoline storiche e immagini della Tomba di Dante, è allestita in via Dei Navigatori, nell’ ex negozio di elettrodomestici.

Laura Codarin

Pro Loco Punta Marina Terme