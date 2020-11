Riccardo Muti dirigerà il Concerto di Capodanno 2021 al Musikverein di Vienna

Il maestro Riccardo Muti dirigerà i Wiener Philharmoniker nel prestigioso Concerto di Capodanno 2021 al Musikverein di Vienna. La collaborazione artistica tra Muti e la Filarmonica di Vienna è cominciata nel 1971. Daniel Froschauer, Presidente dei Wiener Philharmoniker, sottolinea la particolare importanza che ha il Maestro Muti per questa Orchestra: “Riccardo Muti ricopre un ruolo d’eccezione nella storia della Filarmonica di Vienna e ne è Membro Onorario dal 2011. Come espressione di questa stretta collaborazione artistica, gli abbiamo chiesto di dirigere il Concerto di Capodanno per la sesta volta, il 1° gennaio 2021.” Dunque, per Muti si tratta della sesta direzione dopo quelle del 1993, 1997, 2000, 2004 e 2018.