Unione: “Focus Europe”, terzo incontro online dedicato alle risorse comunitarie per lo sviluppo del territorio

Nuovo appuntamento online con “Focus Europe”, il corso di formazione rivolto agli amministratori del territorio dedicato al nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei 2021-2027.

Venerdì 27 novembre dalle 14 alle 18 saranno approfonditi i principali strumenti per l’attuazione delle strategie territoriali dell’Unione europea. Nella nuova programmazione 2021-2027 le comunità locali sono chiamata ad assumere un ruolo attivo: l’obiettivo dell’incontro è quello di riflettere sul funzionamento delle strategie territoriali promosse dalla nuova programmazione. Alla luce di ciò, si entrerà in merito dello sviluppo locale di tipo partecipativo e sul ruolo che le comunità locali possono avere nella gestione di risorse comunitarie per lo sviluppo del territorio.

L’incontro sarà condotto da Loris Servillo, professore associato al Politecnico di Torino, e potrà essere seguito in diretta streaming al link https://bit.ly/3lia3Px . Interverrà inoltre Mauro Conficoni, consigliere delegato del GAL Delta 2000.

Il percorso “Focus Europe” proseguirà, a partire dal 4 dicembre, con tre workshop tematici mirati a individuare opportunità e potenzialità di sviluppo dei territori in previsione dei nuovi bandi europei, sempre in modalità telematica, che interesseranno oltre alla Bassa Romagna, il Comune di Cervia e l’Unione della Romagna Faentina.

Tutto il materiale (presentazioni degli esperti e registrazione dello streaming) relativo alla formazione si trova sul sito dell’Unione, al link: http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Progetti-Europei/Focus-EuRope-Percorso-di-Institutional-Building-in-Romagna-sulla-nuova-programmazione-dei-fondi-europei.

Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando per iniziative di promozione e sostegno della cittadinanza europea (Legge regionale 16/2008); è coordinato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con il Comune di Cervia, e l’adesione, in termini di supporto istituzionale, dei Comuni di Ravenna e di Russi e dell’Unione della Romagna Faentina.

Per ulteriori informazioni, contattare l’Ufficio Europa dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 38346.