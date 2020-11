Eugenio Fusignani: Un progetto per contrastare incidenti stradali causati da alcool e sostanze stupefacenti

Nonostante i problemi della pandemia purtroppo le cronache di questi giorni continuano a riportare notizie relative a incidenti stradali gravi. Il nostro territorio è attraversato da assi viari di grande importanza con una densità di circolazione che rende ancor più sensibile l’attenzione nei confronti del triste fenomeno dell’incidentalità stradale. Non a caso la nostra Prefettura tiene molto alta l’attenzione su questi fenomeni coinvolgendo forze dell’ordine e attori istituzionali ad assumere ad essere particolarmente attenti alle azioni di contrasto al fenomeno

Ovviamente il grande flusso veicolare rende ancor più stringente l’effetto che i comportamenti sbagliati degli utenti. Tra questi la distrazione gioca un ruolo fondamentale, soprattutto quando questa si associa alla velocità e all’assunzione di sostanze in particolare alcool e stupefacenti.

La nostra amministrazione, con la propria polizia locale è particolarmente attiva su questo versante con azioni concrete ed investimenti. Intanto sta proseguendo il progetto di posizionamento di adeguate strutture per il rilevamento della velocità, ma anche con progetti di altra natura.

In questo senso nella giunta di ieri ho presentato una delibera relativa alla partecipazione ad un bando della PCDM per la selezione di progetti di prevenzione all’incidentalità stradale da alcool e droga. Tale bando prevede infatti l’accesso ad un finanziamento di 300.000 euro per mettere in campo azioni e acquisti di dotazioni per contrastare i fenomeni suddetti.

Qualora fossimo ammessi al finanziamento con questo bando riusciremmo a mettere in atto una serie di iniziative nel territorio comunale e anche di coordinamento negli altri comuni della provincia, volte a prevenire e contrastare l’incidentalità stradale correlata all’abuso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti. Il progetto, denominato “Troppo tardi per tornare indietro” e realizzato insieme ai nostri servizi delle politiche giovanili prevede una serie di azioni diversificate che vanno dalla realizzazione di cortometraggi a tema, a incontri specifici con gli studenti e all’acquisto di etilometri con lo scopo di intensificare i controlli delle nostre pattuglie per prevenire questi fenomeni. Come già detto questo progetto coinvolge anche la Prefettura e gli Enti locali della nostra Provincia con il Comune di Ravenna come capofila.

Eugenio Fusignani – Vicesindaco di Ravenna