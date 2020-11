Gruppo Consorti del Rotary Club Faenza dona defibrillatore alla Pubblica Assistenza

Il Gruppo Consorti del Rotary Club Faenza ha donato ieri pomeriggio, 26 novembre, alla Pubblica Assistenza di Faenza un defibrillatore che verrà utilizzato sulle ambulanze dell’associazione. Si tratta, in ordine di tempo, dell’ultima iniziativa del Rotary faentino, che in questi mesi di pandemia, pur non potendo riunirsi con regolarità, ha portato avanti numerosi progetti a servizio del territorio. Tra le iniziative più significative, ed impegnative sotto il profilo economico, il sostegno ai progetti delle due associazioni che si occupano di assistenza a ragazzi autistici nel territorio faentino, il sostegno alla associazione aiuto materno “Luisa Valentini”, l’acquisto di tablet per le RSA, in modo da consentire agli anziani ricoverati di mantenere i contatti con i famigliari.

Vista la pesante situazione economica e sociale conseguente al Covid, il RC Faenza – presieduto quest’anno dal dottor Alessandro Cantagalli – ha anche aderito ad una proposta del Distretto Rotary 2072 per l’acquisto di buoni spesa che verranno distribuiti durante il periodo natalizio a famiglie bisognose. Complessivamente, il Rotary ed il Gruppo Consorti hanno realizzato finora progetti e service per quasi ventimila euro.