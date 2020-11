Scuola di Musica Sarti di Faenza, 5 ex allievi si laureano al Conservatorio

È di questi giorni la notizia che tre allievi della Scuola Comunale di Musica Sarti, Leonardo Drei (saxofono), Giulia Scarpelli (canto jazz) e Matteo Quarti (percussioni), hanno da poco superato gli esami di ammissione per il Conservatorio per proseguire gli studi musicali ai massimi livelli.

“Auguriamo a questi tre allievi -afferma il coordinatore Donato D’Antonio – di affrontare con successo il loro nuovo percorso così come hanno fatto i cinque ex allievi della Sarti che si sono appena diplomati in Conservatorio, con l’auspicio che la loro carriera sia piena di successi”. Si tratta di Stefano Bernabei (pianoforte, Conservatorio di Cesena), Fabio Fornaciari (pianoforte, Conservatorio di Cesena), Sebastiano Maretti (trombone, Conservatorio di Cesena), Constantino Medri (pianoforte, Conservatorio di Parma), Marcello Zinzani (clarinetto, Conservatorio di Ravenna).

“Siamo molto soddisfatti di questo doppio risultato positivo – aggiunge D’Antonio- poiché premia la preparazione che la Scuola Sarti offre ai suoi allievi sia con insegnamenti legati agli strumenti musicali, sia con quelli di solfeggio, storia della musica, armonia e pianoforte complementare: materie che al giorno d’oggi vengono richieste per accedere al triennio accademico di tutti i Conservatori italiani. Mentre ci auguriamo che possano riprendere quanto prima le lezioni in presenza, la scuola sta svolgendo tutti i propri corsi con la modalità a distanza”.







Alcune foto dei neo laureati al Conservatorio