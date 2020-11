Mascherine, gel e prodotti per il corpo nel kit Natale che finanzia il progetto “Grazie Babbo”

Per le festività natalizie ed in virtù del contrasto alla diffusione della Pandemia Covid-19, “INSIEME CONTRO IL COVID-19” è il motto che l’Associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV in collaborazione con Gruppo Consar, CGIL Ravenna, SPI Cgil Ravenna, UIL Ravenna e UIL Pensionati Ravenna, hanno condiviso con l’intento non soltanto di sensibilizzare più persone possibili per la prevenzione al Covid-19, fare un fronte comune e concreto assieme alla cittadinanza nel contrastare questa pandemia, ma anche, in questo periodo natalizio, mantenere acceso uno spirito di solidarietà nei confronti dei bambini, nonostante questo momento difficile.

Da sabato 28 novembre al lunedì 21 dicembre il Progetto “Insieme contro il Covid-19” mette a disposizione della cittadinanza un “Kit Natale” composto da (mascherine, gel igienizzante e ottimi prodotti di bellezza e di salute per il corpo) tutto con una offerta minima di 15,00.

Per ordinare il proprio “Kit Natale” è sufficiente contattare i seguenti numeri: 3463189886 e 328 1455130 oppure inviare una mail all’indirizzo elettronico ilterzomondo@yahoo.it.

Il ricavato andrà a sostenere la terza edizione del Progetto “Grazie Babbo” a cura della ODV stessa.