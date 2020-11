Tre immagini scattate alle ore 10 di venerdì 27 novembre nella Darsena di Ravenna. Tre immagini che evidenziano la situazione lungo la passerella che costeggia il Candiano. Cartoni per la pizza, buste del take way, bicchieri di carta e bottiglie di birra gettati a terra. Cestini per la raccolta dei rifiuti traboccanti di immondizie, abbandonati da chi crede che la cura degli spazi pubblici sia un compito demandato solo agli altri.

Nella segnalazione inviata dal signor Vittorio via mail, ai giornali locali una sola frase: “i nuovi barbari“. Senza aggiungere un ulteriore commento, chiaramente superfluo.

Purtroppo le tre immagini non raccontano un evento isolato. Non è la prima volta che riceviamo questo tipo di segnalazione da parte di cittadini stufi e dispiaciuti nel vedere come sia diffusa questa forma di incuranza e ignoranza, proprio in un luogo, la Darsena di Ravenna, che negli ultimi mesi è stato oggetto di un importante progetto di valorizzazione, con la bella passeggiata lungo la parte alta del canale.

Segnalazioni giunte anche all’amministrazione comunale, come ci conferma l’assessore all’Ambiente del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini: “La Darsena negli ultimi mesi è diventata un’area sempre più viva, un importante spazio di socialità per la città di Ravenna. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni in merito ai rifiuti abbandonati lungo la passerella e ci siamo attivati per risolvere il problema. Infatti stiamo lavorando per aumentare la frequenza di passaggi da parte di Hera per la pulizia dei cestini dei rifiuti, che consenta di corrispondere all’aumento della fruizione”.

Baroncini lancia un appello alla responsabilità: “Senza voler fare paternalismo rinnoverei un appello alla responsabilità di tutti verso i beni comuni. Una strada pulita è tale non solo se andiamo una volta in più a spazzare, ma se nessuno getta niente per terra. Siamo in un periodo difficile e stiamo vivendo molto più di prima gli spazi all’aperto della città e del forese. Evitiamo di abbandonare piccoli e grandi rifiuti a terra e facciamo molta attenzione alle mascherine, se ne trovano ancora troppe in giro, sia in Darsena, che nei parchi e nei luoghi luoghi più frequentati.”