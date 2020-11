Teatro comunale di Russi: online il calendario dell’avvento per tenere viva la tradizione del Natale a teatro dei bambini

È pensato per i più piccoli il primo appuntamento di Teatri nella rete, la stagione online che ATER Fondazione ha costruito per la rete dei suoi teatri, tra i quali il Teatro Comunale di Russi.

Per aiutare le famiglie a mantenere viva la tradizione del Natale a teatro, nonostante la chiusura e le norme anticovid imposte dalla pandemia, è stato chiesto a Claudio Milani di costruire uno speciale Calendario dell’Avvento intitolato La conta di Natale 2020, appositamente pensato per gli spettatori dai 3 agli 8 anni di età. Claudio, insieme a Elisabetta Viganò della compagnia MOMOM, donerà a grandi e piccini 24 pillole video di 5 minuti l’una, disponibili quotidianamente sulla piattaforma www.teatrinellarete.it e sulla pagina Facebook Teatro Comunale Russi , a titolo gratuito.

24 incontri per arrivare a Natale

Da martedì 1 a giovedì 24 dicembre sempre alle ore 17,30, Milani aprirà le finestrelle del suo Calendario dell’Avvento insieme a pupazzi, disegni e marchingegni quasi magici, per portare sullo schermo ogni giorno una nuova scoperta, un gioco o un’avventura da vivere insieme a grandi e piccoli di casa e da rivedere il giorno dopo in classe, provando a ripetere i trucchi e le piccole azioni teatrali che saranno proposte.

Con la leggerezza e l’attenzione per i più piccoli che gli è propria, Milani regalerà 24 brevi storie di emozioni e divertimento, affinché ci si possa sentire vicini, vivere e far vivere ai bambini la gioia del Natale, nonostante tutto.

Claudio Milani è narratore e artista per l’infanzia tra i più apprezzati nel panorama del teatro ragazzi: attraverso incontri on line durante il lockdown con le insegnanti delle scuole dell’infanzia di Casalecchio si è interrogato sulle forme di comunicazione digitale con i più piccoli e sulla costruzione di “espedienti” narrativi che tenessero vivo il rapporto didattico con i loro piccoli allievi, seppure a distanza. Proprio da questo lavoro di ricerca condivisa nasce l’idea di costruire un Calendario dell’avvento on line.

I video saranno disponibili in streaming anche sulla pagina Facebook del teatro e sugli tutti i canali social del Circuito Regionale Multidisciplinare per abbracciare idealmente quanti più bambini possibile.

Il teatro comunale di Russi è pronto ad alzare il sipario e a riaccogliere il suo pubblico, grazie alla stretta collaborazione tra il Comune e ATER Fondazione – Circuito regionale multidisciplinare dell’Emilia-Romagna che ha portato alla proposta di una nuova stagione, ricca di appuntamenti. Una ripartenza all’insegna della sicurezza e nel rispetto delle precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto, prevedendo un programma suddiviso in due parti, e un’attenzione particolare legata all’evoluzione della pandemia.

Teatro Comunale di Russi

Via Cavour, 10

Tel. 0544/587690 |e-mail: teatrocomunalerussi@ater.emr.it – www.comune.russi.ra.it

Comune di Russi

Ufficio Manifestazioni culturali

via Cavour, 21

Tel 0544/587641|e-mail: cultura@comune.russi.ra.it

Info e dettagli su www.comune.russi.ra.it

www.ater.emr.it

facebook.com/ Teatro Comunale Russi