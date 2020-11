Al Persolino Strocchi di Faenza al via corsi abilitanti gratuiti per l’utilizzo di trattori a ruote e a cingoli

Dalla collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali, la Direzione Regionale INAIL e le Aziende UU.SS.LL. regionali, il Persolino Strocchi di Faenza appartenente alla rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali ha stipulato una convenzione, che consentirà ai propri studenti del triennio, di partecipare gratuitamente, grazie alla copertura totale tramite il finanziamento derivante dalla predetta convenzione, ad un corso di formazione, scegliendo in autonomia tra il corso sui trattori a ruote e quello sui trattori a cingoli.

L’attuazione di tali percorsi formativi è anche finalizzata all’implementazione di un’adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti che frequentano indirizzi agrari e che naturalmente si approcciano a lavorare con questa tipologia di attrezzi da lavoro.

Le lezioni si articoleranno in una parte teorica di tre ore che sarà erogata a distanza in modalità sincrona e, stante l’andamento della curva epidemiologica e nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati al fine di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19, in una parte pratica di cinque ore che si svolgerà tutta in presenza presso l’azienda agraria dell’Istituto Persolino Strocchi di Faenza.

Per gli studenti del Persolino Strocchi si tratta di un’occasione di grande importanza che li accompagnerà con conoscenze ed abilità ad inserirsi nel mondo del lavoro, acquisendo competenze specifiche indispensabili nei settori occupazionali di riferimento.