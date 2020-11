Qualche settimana fa il coordinatore regionale dell’Enpa ha chiesto alle diverse sezioni territoriali un aiuto per la delegazione di Martinsicuro (Te) alle prese con molti gatti in difficoltà in condizioni di disagio e che necessitavano di un salvataggio.

‘Purtroppo in quelle zone – spiega Elio Geminiani, Presidente Enpa di Lugo – il randagismo felino è molto diffuso e spesso si verificano episodi di maltrattamento nei confronti degli animali e sono mal tollerate anche le stesse colonie. Ci hanno raccontato di scarse sterilizzazioni, con conseguente aumento dei gatti, costretti a cercare cibo entrando nelle case limitrofe e creando situazioni di intollerabilità fra i residenti, che spesso reagiscono con maltrattamenti o cercando di allontanare gli animali. Molti cuccioli nel frattempo si ammalano gravemente, alcuni hanno perso la vista, mentre altri la vita”.

Così la notte tra sabato e domenica 29 novembre è partita una staffetta che ha fatto tappa a Martinsicuro per caricare 4 mici destinati a nuova vita. L’appuntamento era all’uscita del casello autostradale di Imola.

Prosegue Geminiani: “abbiamo dato la nostra disponibilità perchè crediamo che il nostro gesto possa essere imitato da tante altre sezioni in tutta Italia. Con la collaborazione di tutti si possono salvare tanti animali da situazioni disagiate. Da inizio anno sono oltre 800 i gatti di cui ci siamo occupati e tantissimi hanno trovato splendide adozioni. Speriamo di regalare il prima possibile una nuova vita anche a loro quattro: se la meritano con tutto il cuore!”

I mici abruzzesi sono già vaccinati, sverminati, spulciati e sterilizzati e sono in buone condizioni. Ora attendono una nuova famiglia che regali loro l’amore e le cure di cui hanno bisogno.

Tante le storie vissute dai 4 protagonisti, come Clara che dalle prime settimane di vita ha perso tutta la sua famiglia e presentava rinotracheite e problemi intestinali.

Carletto è l’unico ad essersi salvato nella sua cucciolata tra fratellini rimasti ciechi e altri trovati morti.

Achille, maestoso gattone di 8 anni circa, è un “mammo” di una dolcezza unica. Ha sempre adottato tutti i gattini con cui è entrato in contatto ed è molto protettivo. Purtroppo anche lui proviene da una situazione in cui la presenza di randagi, soprattutto nei mesi estivi, non è ben vista ed i residenti la scorsa estate hanno iniziato a sparare le miccette per farli allontanare con il risultato di traumatizzare tutti gli animali presenti in zona.

Duchessa è affettuosa e giocherellona e proviene da una situazione in cui ha patito molto la fame per via di mancate sterilizzazioni il numero dei gatti era cresciuto esponenzialmente ma il cibo non era sufficiente a sfamare tutti. E’ ancora paurosa, subisce molto gli altri gatti. Si merita una bella famiglia che le dedichi tutte le attenzioni del mondo. Preferibile che stia in casa per evitare carcinoma alle orecchie visto il colore bianco del suo manto.

Info adozione inviare messaggio WhatsApp al numero 338.9773326