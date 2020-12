La biblioteca Trisi di Lugo organizza per i suoi lettori la lotteria di Natale: ecco come partecipare

La Biblioteca Comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo organizza una lotteria di Natale per fare compagnia ai suoi lettori anche durante le festività, condividendo con loro non solo le letture, ma anche un momento di festa e tradizione. Ad ogni consegna di libri effettuata – a domicilio o con ritiro in sede – nel mese di dicembre, verrà regalato un biglietto per partecipare all’estrazione finale. “Più leggi più vinci!”, questo lo slogan proposto dalla biblioteca e che animerà questa iniziativa. Per questo motivo, la biblioteca invita tutti i lettori, grandi e piccoli, a collezionare i biglietti della lotteria.

Il 5 gennaio i primi dieci biglietti estratti a sorte riceveranno premi a sorpresa. Per informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it o trisiragazzi@comune.lugo.ra.it, contattare i numeri 0545 38556 o 339 5380983 (WhatsApp).