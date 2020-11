La salina di Cervia si racconta. È “Camillone” un vecchio un po’ burbero e un po’ romantico nel racconto “Scritto in un Giardino”

“ViVi il Verde”, una iniziativa di IBC Emilia Romagna che nasce nel 2014 come progetto di valorizzazione di parchi e giardini pubblici del territorio, quest’anno ha indetto anche il concorso letterario “Scritto in un giardino” volto a per premiare e valorizzare racconti in cui alberi, piante, o architetture presenti nei parchi del territorio diventano protagonisti riconoscibili, anche solo come sfondo narrativo.

“Camillone” è stato selezionato fra 80 partecipanti e valutato dalla commissione fra i primi 5 racconti. Sarà inserito nella pubblicazione che IBC ha in programma di realizzare a breve.

Si tratta di un racconto emozionante, ricco di sfumature ed empatico che personalizza la salina artigianale cervese, sezione all’aperto di MUSA, in un vecchio un po’ burbero e un po’ romantico, che“…ha superato chissà quante diavolerie della storia. Guerre di tutte i tipi, da quelle a suon di spada a quelle a colpi di moschetto, in cui ha protetto dalla fame, ha accolto famiglie sfollate e ha fatto bruciare, curandole, innumerevoli ferite”. Ha visto passare durante la sua esistenza la vita di tante persone. Camillone sa riconoscere la fatica e la passione degli uomini, e intuire e mantenere segreti. “È un romantico, in fondo. Ne ha viste e sentite di cotte e di crude ma da secoli non gli scappa nemmeno un segreto…”. Un vecchio che “…Quando le nuvole glielo consentono sfoggia dei tramonti da lasciare senza fiato, con le sagome scure dei fenicotteri e le montagne di sale bianco. Un miraggio di neve in piena estate…”.

Durante una visita alla salina Camillone in occasione della mostra a MUSA “ Cervia improvvisata” Alessandra Bollini, guida turistica, appassionata di letteratura e scrittura, è stata ispirata perquesto bellissimo racconto dal titolo “Camillone” che ha introdotto e accompagnato la mostra dell’artista ravennate Luca Mandorlini al museo del sale cervese. Visto il fascino del racconto e l’apprezzamento generale, Alessandra lo ha iscritto al concorso di Vivi il Verde “ Scritto in un Giardino” raggiungendo questo importante riconoscimento.

“Camillone” è protagonista, insieme ad altri 3 racconti, della rubrica “Scritto in un Giardino” di Radio Emilia Romagna ed è stato interpretato dalla voce di Marzio Bosso dell’associazione “Legg’io” con sottofondo di musica di Federico Mecozzi – “Awakening”. Si può ascoltare il racconto alla pagina (dal minuto 22:10 al minuto 30:00 – https://www.radioemiliaromagna.it/podcast/scritto-in-un-giardino/)

Alessandra Bollini, nata a Ravenna nel 1981, a primavera. Laureata in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo Medievale, è una Guida Turistica Abilitata della Regione Emilia Romagna, che si divide tra un ufficio bianco e tanti mosaici variopinti, antichi e contemporanei.