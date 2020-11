Mondo Rosa di Lugo ringrazia l’associazione Cuore di maglia per i corredini realizzati per i piccoli prematuri

In un anno difficile e faticoso come quello che stiamo vivendo, la nascita e la lotta di chi afferma la propria voglia di vivere, illumina il mondo. È passata da qualche giorno la giornata internazionale della prematurità e l’associazione Mondo Rosa di Lugo vuole ringraziare l’associazione Cuore di maglia, sezione di Ravenna per la possibilità di questa meravigliosa opportunità di collaborazione.

Ogni anno l’Associazione Cuore di Maglia dona agli ospedali di Ravenna, Rimini e Forlí, portandoli fisicamente nei reparti di neonatologia, corredini realizzati a mano con l’utilizzo di pura lana merino, sono capi di cui non esiste commercializzazione e oltre a scaldare il corpicino dei piccoli guerrieri accarezzano il cuore e l’anima dei loro genitori che lottano e soffrono con loro. “Vederli avvolti da colori e tenerezza – si legge nella nota di Mondo Rosa – fa davvero la differenza! Siamo orgogliosi di donare, ogni anno il suo carico di corredini impegnandosi nell’acquisto della lana, nella produzione e anche nel lavaggio grazie alla Lavanderia Antonella di Lugo. In questo anno così particolare però il nostro grazie va soprattutto e dal più profondo del cuore al reparto cassa centrale e servizi dell’Ipercoop di Lugo che, lo scorso Natale ha deciso di sostituire il classico regalino tra colleghe con una scelta carica di umanità e altruismo; ha provveduto, con una raccolta e donazione della cifra di 200 euro, all’acquisto della lana con la quale le volontarie dell’Associazione hanno realizzato i corredini durante l’intero anno! Grazie di cuore anche e al caporeparto che ha appoggiato l’iniziativa con entusiasmo!”.