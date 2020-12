Ravenna: il 1° dicembre la messa in ricordo di Josianne Mbiagna, co-fondatrice dell’associazione “Il Terzo Mondo”

In occasione del 7°anniversario della scomparsa di Josianne Mbiagna, moglie di Charles Tchameni Tchienga, fondatrice insieme a lui dell’Associazione “Il Terzo Mondo” ODV, avvenuta il 30 novembre 2013 presso il reparto di Oncologia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, nel ricordarla con amore e affetto, la famiglia Tchameni, i parenti, amici, il Coro Polifonico della chiesa del Borgo San Biagio di cui faceva parte ed i conoscenti organizzano una Santa Messa per la sua ricorrenza martedì 1° dicembre, alle ore 18:30, presso la Chiesa del Borgo San Biagio.

“Si tiene a sottolineare – si legge nella nota inviata dall’associazione – che in virtù della situazione di emergenza Covid-19 in atto, per evitare gli assembramenti e rispettare il numero di persone consentito dal nuovo DCPM in vigore, anche una preghiera e/o un pensiero a distanza dedicato a Josianne sarà accolto con benedizione per la circostanza. Alcuni dolori non scompaiono mai. Non c’è nozione di tempo che tenga”.