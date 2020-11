Ravennanotizie per il Settimo Centenario di Dante Alighieri: La Divina Commedia. Paradiso, Canto XX

Per celebrare il Settimo Centenario di Dante Alighieri, Ravennanotizie.it e le altre testate collegate hanno deciso di pubblicare per cento giorni, integralmente, La Divina Commedia. Un canto al giorno, a partire dal 5 settembre, giornata d’inizio delle celebrazioni del Settimo Centenario in Italia. Per il testo del poema seguiamo l’edizione del critico letterario e dantista Giorgio Petrocchi (1921 – 1989) La Commedia secondo l’antica vulgata (4 volumi), a cura della Società Dantesca Italiana, Milano 1966-1967.

PARADISO, CANTO XX

Quando colui che tutto ‘l mondo alluma

de l’emisperio nostro sì discende,

che ‘l giorno d’ogne parte si consuma,

lo ciel, che sol di lui prima s’accende,

subitamente si rifà parvente

per molte luci, in che una risplende;

e questo atto del ciel mi venne a mente,

come ‘l segno del mondo e de’ suoi duci

nel benedetto rostro fu tacente;

però che tutte quelle vive luci,

vie più lucendo, cominciaron canti

da mia memoria labili e caduci.

O dolce amor che di riso t’ammanti,

quanto parevi ardente in que’ flailli,

ch’avieno spirto sol di pensier santi!

Poscia che i cari e lucidi lapilli

ond’io vidi ingemmato il sesto lume

puoser silenzio a li angelici squilli,

udir mi parve un mormorar di fiume

che scende chiaro giù di pietra in pietra,

mostrando l’ubertà del suo cacume.

E come suono al collo de la cetra

prende sua forma, e sì com’al pertugio

de la sampogna vento che penètra,

così, rimosso d’aspettare indugio,

quel mormorar de l’aguglia salissi

su per lo collo, come fosse bugio.

Fecesi voce quivi, e quindi uscissi

per lo suo becco in forma di parole,

quali aspettava il core ov’io le scrissi.

«La parte in me che vede e pate il sole

ne l’aguglie mortali», incominciommi,

«or fisamente riguardar si vole,

perché d’i fuochi ond’io figura fommi,

quelli onde l’occhio in testa mi scintilla,

e’ di tutti lor gradi son li sommi.

Colui che luce in mezzo per pupilla,

fu il cantor de lo Spirito Santo,

che l’arca traslatò di villa in villa:

ora conosce il merto del suo canto,

in quanto effetto fu del suo consiglio,

per lo remunerar ch’è altrettanto.

Dei cinque che mi fan cerchio per ciglio,

colui che più al becco mi s’accosta,

la vedovella consolò del figlio:

ora conosce quanto caro costa

non seguir Cristo, per l’esperienza

di questa dolce vita e de l’opposta.

E quel che segue in la circunferenza

di che ragiono, per l’arco superno,

morte indugiò per vera penitenza:

ora conosce che ‘l giudicio etterno

non si trasmuta, quando degno preco

fa crastino là giù de l’odierno.

L’altro che segue, con le leggi e meco,

sotto buona intenzion che fé mal frutto,

per cedere al pastor si fece greco:

ora conosce come il mal dedutto

dal suo bene operar non li è nocivo,

avvegna che sia ‘l mondo indi distrutto.

E quel che vedi ne l’arco declivo,

Guiglielmo fu, cui quella terra plora

che piagne Carlo e Federigo vivo:

ora conosce come s’innamora

lo ciel del giusto rege, e al sembiante

del suo fulgore il fa vedere ancora.

Chi crederebbe giù nel mondo errante,

che Rifeo Troiano in questo tondo

fosse la quinta de le luci sante?

Ora conosce assai di quel che ‘l mondo

veder non può de la divina grazia,

ben che sua vista non discerna il fondo».

Quale allodetta che ‘n aere si spazia

prima cantando, e poi tace contenta

de l’ultima dolcezza che la sazia,

tal mi sembiò l’imago de la ‘mprenta

de l’etterno piacere, al cui disio

ciascuna cosa qual ell’è diventa.

E avvegna ch’io fossi al dubbiar mio

lì quasi vetro a lo color ch’el veste,

tempo aspettar tacendo non patio,

ma de la bocca, «Che cose son queste?»,

mi pinse con la forza del suo peso:

per ch’io di coruscar vidi gran feste.

Poi appresso, con l’occhio più acceso,

lo benedetto segno mi rispuose

per non tenermi in ammirar sospeso:

«Io veggio che tu credi queste cose

perch’io le dico, ma non vedi come;

sì che, se son credute, sono ascose.

Fai come quei che la cosa per nome

apprende ben, ma la sua quiditate

veder non può se altri non la prome.

Regnum celorum vïolenza pate

da caldo amore e da viva speranza,

che vince la divina volontate:

non a guisa che l’omo a l’om sobranza,

ma vince lei perché vuole esser vinta,

e, vinta, vince con sua beninanza.

La prima vita del ciglio e la quinta

ti fa maravigliar, perché ne vedi

la region de li angeli dipinta.

D’i corpi suoi non uscir, come credi,

Gentili, ma Cristiani, in ferma fede

quel d’i passuri e quel d’i passi piedi.

Ché l’una de lo ‘nferno, u’ non si riede

già mai a buon voler, tornò a l’ossa;

e ciò di viva spene fu mercede:

di viva spene, che mise la possa

ne’ prieghi fatti a Dio per suscitarla,

sì che potesse sua voglia esser mossa.

L’anima gloriosa onde si parla,

tornata ne la carne, in che fu poco,

credette in lui che potea aiutarla;

e credendo s’accese in tanto foco

di vero amor, ch’a la morte seconda

fu degna di venire a questo gioco.

L’altra, per grazia che da sì profonda

fontana stilla, che mai creatura

non pinse l’occhio infino a la prima onda,

tutto suo amor là giù pose a drittura:

per che, di grazia in grazia, Dio li aperse

l’occhio a la nostra redenzion futura;

ond’ei credette in quella, e non sofferse

da indi il puzzo più del paganesmo;

e riprendiene le genti perverse.

Quelle tre donne li fur per battesmo

che tu vedesti da la destra rota,

dinanzi al battezzar più d’un millesmo.

O predestinazion, quanto remota

è la radice tua da quelli aspetti

che la prima cagion non veggion tota!

E voi, mortali, tenetevi stretti

a giudicar; ché noi, che Dio vedemo,

non conosciamo ancor tutti li eletti;

ed ènne dolce così fatto scemo,

perché il ben nostro in questo ben s’affina,

che quel che vole Iddio, e noi volemo».

Così da quella imagine divina,

per farmi chiara la mia corta vista,

data mi fu soave medicina.

E come a buon cantor buon citarista

fa seguitar lo guizzo de la corda,

in che più di piacer lo canto acquista,

sì, mentre ch’e’ parlò, sì mi ricorda

ch’io vidi le due luci benedette,

pur come batter d’occhi si concorda,

con le parole mover le fiammette.

Nell’immagine di Gustave Doré, Dante e gli Spiriti Giusti

Nel video è contenuto un breve riassunto dei Canti dal XV al XXII del Paradiso, tratto dal canale YouTube La Divina Commedia in HD