“Regalami un libro”: progetto di solidarietà dell’associazione Arteinte per Natale

“Regalami un libro” è una raccolta fondi dell’associazione di promozione sociale no profit Arteinte Social Project che avvia progetti per bambini con bisogni speciali e ragazzi in stato di disagio sociale del territorio ravennate. Si può regalare un libro per bambini ad Arteinte comprato in una libreria che aderisce al progetto: a sua volta Arteinte lo rimetterà in circolo attraverso una donazione.

Protagonisti dell’iniziativa i ragazzi del Centro Arcobaleno della Coop. Sociale La Pieve a cui è stata affidata la realizzazione della locandina; con la elaborazione grafica di Gas Devy.

“Il Natale è una festa e diventa un’ occasione per donare – spiega Valeria Leoni, presidente dell’associazione -: è un momento magico, scegliere cosa donare è molto importante, regalare un libro è un atto di gentilezza, in questo caso un gesto d’affetto verso i nostri bambini e ragazzi”.

“La lettura nella primissima infanzia è importante per il legame che nasce tra il bambino che osserva le immagini del libro e l’adulto che in quel momento sta leggendo la storia – aggiunge Silvia Rondoni, pedagogista e insegnante di scuola dell’infanzia -. Gli albi illustrati sono particolarmente ricchi di immagini studiate per promuovere l’interesse nei confronti della lettura. Le immagini riescono a suscitare una forte emozione che nasce nel profondo di ognuno. Lo scopo del progetto “Regalami un libro” dell’associazione Arteinte Social Project è volto alla crescita dei bambini speciali: l’immagine del libro riesce a far vivere momenti importantissimi per il loro sviluppo emozionale; spesso esiste una mancanza di comunicazione attraverso l’uso della parola che blocca e trattiene l’espressione emotiva più profonda ed è solo attraverso la fruizione dell’immagine che il bambino riesce ad esprimere l’emozione che prova in quel momento. Attraverso la lettura entriamo dentro l’altro “in punta di piedi” per toccare le emozioni che sono impresse nella mente e nel cuore”.