Festival della Cultura Tecnica a Ravenna: talk online su sostenibilità, cultura e risparmio energetico

Il Festival della Cultura Tecnica si presenta con un ricco calendario di iniziative dedicate al tema “Sviluppo sostenibile e Resilienza”

Se ne parlerà nel corso di Ravenna Sostenibile e Resiliente, tre talk online a cura di Tecnopolo di Ravenna, coLABoRa, Cresco coworking e Laboratorio Aperto Ravenna, luoghi dedicati all’innovazione e alla creatività, che dialogheranno di volta in volta con diversi professionisti.

Il primo appuntamento online è il:

– 3 dicembre – Laboratorio Aperto – Ravenna – dalle 17:30 alle 18:30

Parleremo di sostenibilità legata al mondo della cooperazione internazionale con Veronica Lazzari: ex cooperante, ha lavorato nella gestione di progetti di emergenza e di sviluppo in Kosovo, Macedonia, Afghanistan e Indonesia con varie Ong, e in Italia per Oxfam, per poi approdare a Bioversity International e al Consultative Group on International Agricultural Research presso la Fao.

Per partecipare: https://zoom.us/webinar/register/WN_YohhctATTLKxW2-twC9WgA

Questi i prossimi Talk online:

– 10 dicembre – coLABoRA Intervista a keep art forever, il progetto d’impresa nato da due scienziate conservatrici che lavorano per la prevenzione, parola tanto cara e da tenere a mente per il futuro.

Per partecipare: https://zoom.us/webinar/register/WN_Hy4RDVXkQmmR0tFlx52-cw

– 17 dicembre – Cresco coworking Ravenna

Marco Chiarini ingegnere industriale e coworker di CRESCO Coworking, laureato presso la facoltà di ingegneria gestionale di Bologna, si dedica al tema del risparmio energetico nel settore dell’edilizia.

Per partecipare: https://zoom.us/webinar/register/WN_iItgNHH1Qq232Q55vAidkA

“La sostenibilità legata al mondo della cooperazione internazionale” è realizzato da Laboratorio Aperto di Ravenna, progetto finanziato dai Fondi Europei della Regione Emilia Romagna – Por Fesr 2012-2020, che fa parte della Rete Regionale dei Laboratori Aperti.