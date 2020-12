Pronto Soccorso di Ravenna, così proprio non va

Mi sono dovuto recare al Pronto soccorso dell’Ospedale di Ravenna in questi giorni per una visita urgente e sono rimasto colpito da quante persone possono avere accesso alla struttura in un lasso di tempo così breve. Nei corridoi dell’ospedale, infatti, ho visto davvero tante persone circolare liberamente, senza preoccuparsi di mantenere il metro di distanza. A destare la mia preoccupazione, in particolare, i molti bimbi visti circolare appresso ai genitori tossendo e starnutendo, privi di mascherina, liberi di toccare con le manine sporche di microbi e batteri ovunque. Idem dicasi per alcuni adulti che, all’accettazione, hanno esclamato ad alta voce cose come: “Ho la congiuntivite cosa devo fare?” salvo poi toccare senza troppi riguardi tante cose nell’ambiente circostante, peraltro scarsamente arieggiato e con troppe persone ravvicinate nelle file di attesa e nei pressi degli ambulatori. I bimbi più piccoli (non obbligati a indossare la mascherina) debbono essere seguiti dai genitori in modo che le loro mani siano igienizzate di frequente, oltre a sincerarsi che i piccini non seminino troppi batteri in giro tossendo e starnutendo a più non posso. Tanto più in un luogo affollato e delicato come un Pronto Soccorso e in un periodo come questo! E gli adulti, beh loro dovrebbero già sapere come comportarsi. Eppure… Credo non guasterebbe qualche controllo in più nella struttura in modo da ‘correggere’ questi comportamenti potenzialmente molto pericolosi.

Tommaso – Russi