Termina la VI edizione del concorso “Scrivile” dedicato alle donne: tutti i premiati

Nei giorni scorsi, si è svolta la premiazione del concorso arrivato alla 6^ edizione dell’iniziativa culturale dedicata alle donne e denominata “Le poesie e i pensieri per le donne scrivile” alla quale hanno preso parte oltre 200 partecipanti. Organizzata dall’associazione di promozione sociale Francesca Fontana, con il patrocinio del Comune di Cervia e la collaborazione di: Linea Rosa Ravenna, Sportello Donna Cervia, Associazione per la valorizzazione del dialetto romagnolo Friedrich Schurr, Libera Università degli adulti di Cervia, Parco della salina di Cervia ed il supporto delle testate giornaliste: il Resto del Carlino, Corriere di Romagna e CerviaNotizie.it.

A presentare la serata la giornalista televisiva Sabrina Sgalaberna, che anche in passato è stata ospite dell’associazione e che ha dato un ulteriore valore aggiunto. Graditi ed apprezzati dai presenti e molto applauditi gli intervalli musicali a cappella del gruppo “Spring Road”. “Durante la serata – raccontano dall’associazione – in un clima particolare dovuto alle “tante mascherine” necessarie per la situazione che stiamo attraversando, ma tante sono state le emozioni che si sono respirate, grazie alle letture dei lavori prodotti dai partecipanti: poesie, lettere e racconti brevi, interpretate da Lorenzo Pieri, Daniela Bevilacqua e Sauro Mambelli.”

Hanno partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Cervia il vice Sindaco Gabriele Armuzzi e gli assessori Michela Brunelli e Cesare Zavatta. Eì stata anche l’occasione per ringraziare i componenti della commissione che hanno esaminato le proposte: Gianni Grandu, ideatore del concorso e presidente della commissione, Cristina Zani per sportello donna e referente per l’amministrazione comunale di Cervia – Sauro Mambelli e Daniela Bevilacquadell’associazione culturale sulla valorizzazione del dialetto romagnolo la Schur – Sandra Melandri per Linea Rosa Ravenna – Rosa Barbieri per il giornale il Resto del Carlino – Romina Guidori Filosofa – Nevio Ronconi direttore di Cervia Notizie – Daniela Fucci presidente della libera università degli adulti di Cervia, Brunella Garavini della Biblioteca Maria Goia di Cervia, Licia Quercioli e Paolo Pistocchi dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana.

Durante le premiazioni, è stato consegnato a tutti i vincitori di tutte le categorie in concorso, Il libro (che raccoglie tutti i lavori che sono stati presentati in questa edizione 2020). Anche quest’anno è stato realizzato grazie al contributo della Libera Università degli Adulti di Cervia. Il libro, in questa edizione, è stato arricchito da una splendida copertina che ricalca l’originale del quadro formato 30×40 del pittore Werther Vincenzi. Il riconoscimento speciale con Piatto di ceramica personalizzato offerto da “Linea Rosa Ravenna e Associazione di promozione sociale Francesca Fontana” realizzato dalla ceramista Maria Cristina Sintoni è andato a: Barbara Pilotti prima classificata della sezione italiano (poesie, lettere e racconti brevi) e Andrea Fagnoli primo classificato della sezione in dialetto romagnolo (poesie, lettere e racconti brevi).

Mentre gli altri premi sono andati:

– per la sezione Poesia in italiano: 1° classificato, e vincitore dell’iniziativa “Scrivile”: “un cuore colmo di gratitudine” di Pietro Baravelli di Cervia; 2° classificato: “1944 A mia madre” di Paola Celli di Rimini; 3° classificato: “Che bello far ridere le donne” di Antonella Casadei Ghini di Cervia.

– Per la sezione Lettere in italiano: 1° classificato vincitore dell’iniziativa “Scrivile”: “Con amore, mamma” di Barbara Pilotti di

Ravenna; 2° classificato: “Anna” di Chiara Zanni di Cervia; 3° classificato: “Anima bella!” di Marina Grilli di Cervia .

– Per la sezione Racconto breve in italiano: 1° classificato vincitore dell’iniziativa “Scrivile: “Curriculum vitae” di Adriana Corbelli di Ravenna; 2° classificato: “Libertà” di Carmelo Pecora di Forlì; 3° classificato: “A nonna Nella” di Anna Maria Costa di Cervia.

– Per la sezione Poesie in dialetto romagnolo: 1° classificato vincitore dell’iniziativa “Scrivile: “Egle” di Augusto Muratori di Imola (BO); 2° classificato “Cla Donna (Liliana Segre)” di Hedda Forlivesi di Alfonsine; 3° classificato ex aequo: “Umàg a Francesca” di Bruno Zannoni di Bagnacavallo (RA) e “La mi màma” di Franco Donati di Castel Bolognese (RA).

– Per la sezione Lettere in romagnolo: 1° classificata: “Per Elisa” di Loretta Olivucci di Massa Castello (RA)

– Per la sezione Racconto breve in dialetto romagnolo: 1° classificato vincitore dell’iniziativa “Scrivile”: “La prèma fregula” di Andrea Fagnoli di Forlì; 2° classificato: “La Lucia” di Radames Garoia di Bertinoro (FC); 3° classificato: “La guera dla Pina” di Loretta Olivucci di Massa Castello (RA).

Terminate le classifiche ufficiali, si è passati alle “premiazioni speciali” consegnando un attestato di riconoscenza ed piatto in ceramica realizzato dalla ceramista Maria Cristina Sintoni a:

-Alunni delle classi 3a e 4a della scuola primaria Alberto Manzi di Tagliata dell’istituto comprensivo IC2 Cervia ed agli alunni della scuola primaria Giosuè Carducci di Castiglione di Cervia – dell’Intercomunale I.C.1 di Cervia Ravenna;

-agli ospiti delle nostre case di riposo del comune di Cervia Residenza anziani “Busignani” o che frequentano il centro diurno anziani di Cervia 1° Classificato: “Per le donne” di Tagliavini Mario – 2° classificato: “Quando ero giovane” di Santini Rita – 3° Classificato: “La mia vita” di Zattoni Laura;

-agli ospiti della Casa di riposo “Villa Verde” di Milano Marittima Cervia : 1° Classificato: “Amarcord” di Graziani Adriana – 2° Classificato: “Un pensiero per te” di Lucchesi Isotta – 3° Classificato: “La nonna Pasqua” di Foschi Natalina;

agli ospiti della casa circondariale di Ravenna. Con le stesse categorie ma solo in italiano hanno partecipato alcuni ospiti delle case circondariali di Ravenna. Per loro è stata fatta apposita classifica e gli attestati saranno consegnati alla casa circondariale di Ravenna a cura dell’associazione Linea Rosa Ravenna e Francesca Fontana Aps.

È stata consegnata una speciale menzione a Gloria Venturini di Lendinara (RO) Per le poesie in italiano:“il tempo di Gaia” e “Dedicata”. Infine sono stati assegnati ulteriori “premi speciali” Parco della salina di Cervia, ai migliori elaborati nella sezione “italiano” tra le poesie, lettere e racconti brevi: primo classificato Barbara Pilotti di Ravenna per la lettera “Con amore, mamma”; secondo classificato Pietro Baravelli di Cervia (RA) per la poesia “un cuore colmo di gratitudine”; terzo classificato Paola Celli di Rimini per la poesia dal titolo “1944 A mia madre”.

Invece i premi speciali ai migliori elaborati nella sezione in dialetto romagnolo tra le poesie, lettere e racconti brevi sono andati: primo classificato Andrea Fagnoli di Forlì per il racconto “La prèma fregula”; secondo classificato – Augusto Muratori di Imola (BO) cper la poesia “Egle”; terzo classificato Hedda Forlivesi di Alfonsine (RA) per la poesia “Cla Donna” (Lilina Segre).

Nell’occasione è stato fatto un riconoscimento ai soci della Aps Francesca Fontana partecipanti all’iniziativa: Adriano Severi – Anna Maria Benini- Bettina della Maggiore – Morena Turroni. Infine è stato fatto un ringraziamento particolare al pittore Werther Vincenzi per aver realizzato il quadro che è stato utilizzato per la grafica della copertina del libro.

“Davvero un bel gesto – proseguono dall’associaizone – che con il suo tocco di artista ha dato ulteriore valore al libro delle raccolta di scrivile 6a edizione! Un grazie di cuore per la sua preziosa disponibilità e generosità da tutta l’organizzazione di questa iniziativa! Stesso ringraziamento e andato al pittore Luciano Medri, che ha realizzato la bellissima litografia 30×40 ritoccata a mano e numerata 1/50, che è stata consegnata a tutti i vincitori e collaboratori di questa edizione 2020 di “Scrivile”. In conclusione un ringraziamento davvero particolare e speciale da parte di tutto il direttivo al socio fondatore e nostro grafico Piergiorgio Molinari, per tutto il lavoro svolto per ciò che riguarda l’immagine dell’associazione Francesca Fontana aps, compreso la cura del nuovo sito internet, e in particolare per la preziosa indispensabile collaborazione nella realizzazione, in tempi brevissimi, del libro “Scrivile” che raccoglie tutti gli elaborati del concorso senza il quale non avremmo rispettato i tempi e soprattutto la sua realizzazione (il libro si può trovare ed acquistare presso “Sportello Donna” a Cervia in Via Mazzini). Ci siamo lasciati con un arrivederci al prossimo anno per la 7a edizione!!”