Antonio Ricci (FAND Ravenna): grande soddisfazione per l’adozione del PEBA da parte del Comune di Ravenna

Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’adozione da parte del Comune di Ravenna del Piano Abbattimento Barriere Architettoniche avvenuta nel corso del Consiglio Comunale del 1° dicembre. È un risultato importante a cui la FAND ha contribuito con un impegno caparbio.

Vogliamo ricordare il ruolo svolto dalle Associazioni e dalle loro federazioni, in particolare da FAND, per il contributo fornito ai tecnici del Comune nella fase di stesura del piano.

Il coinvolgimento operativo delle Associazioni nella fase di stesura dei Piani rappresenta uno degli aspetti più importanti di questo Piano e il nostro augurio è che questa collaborazione non venga meno in futuro e anzi si intensifichi durante le necessarie fasi di verifica e di aggiornamento che nei prossimi anni ci saranno.

Il piano è sicuramente perfettibile e useremo i sessanta giorni a disposizione per la presentazione delle osservazioni per avanzare ulteriori miglioramenti per quanto riguarda il trasporto pubblico, viabilità e mobilità ma, seppur con innegabile il ritardo, purtroppo condiviso con la maggior parte dei comuni italiani, oggi PEBA e del PCU (Piano Circolazione Urbana) sono una realtà anche a Ravenna.

Per questo ci sentiamo di ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutte le realtà del territorio che in questi anni si sono impegnati al nostro fianco per raggiungere questo primo, importante, risultato.

Antonio Ricci

Il Presidente FAND