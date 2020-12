ASAMAR E-R. Rinnovate le cariche sociali 2020-22 del Gruppo Giovani

Martedì 1° dicembre 2020 si è tenuta, in videoconferenza, l’Assemblea del Gruppo Giovani Agenti Marittimi Raccomandatari e Mediatori Marittimi Ravenna, per il rinnovo degli Organi Direttivi per il biennio 2020-2022.

L’Assemblea, all’unanimità dei Soci effettivi, ha riconfermato Presidente, per il secondo mandato, Francesco Mattiello e nominato, su indicazione del Presidente, come Vice Presidenti Benedetta Mazzesi e Filippo Bongiovanni.

Il Presidente Mattiello, dopo aver ringraziato i presenti per la rinnovata fiducia, ha deciso di spendere alcune brevi ma sentite parole nei confronti di tutti partecipanti per l’ottimo lavoro e per i risultati raggiunti durante il suo primo mandato e ha voluto più volte sottolineare lo spirito di squadra, la presenza e collaborazione assidui che hanno portato il Gruppo a partecipare agli eventi più importanti per la portualità ravennate.

Mattiello ha voluto poi ringraziare e complimentarsi, anche a nome del Gruppo, con il Presidente di ASAMAR Emilia Romagna – Franco Poggiali, invitato a partecipare all’Assemblea dei Giovani della sua Associazione – per la riconferma ottenuta solo qualche giorno fa: la sua grande stima e la considerazione in cui tiene il Gruppo si è manifestata – ancora una volta – proprio nel discorso tenuto a tutti gli Associati, in cui ha riconosciuto, ad ogni singolo componente degli Organi direttivi dell’Associazione Senior, il merito per i traguardi raggiunti e ha menzionato anche i componenti del Gruppo come “le menti lungimiranti che ci traghetteranno verso il futuro Hub Portuale”.

Il Presidente Mattiello ha poi affermato che il Gruppo Giovani Agenti Marittimi è uno dei Gruppi più attivi e rappresentativi a livello Nazionale e, ora, può fregiarsi anche della presenza del Presidente in pectore – dott.ssa Federica Archibugi – la quale verrà investita ufficialmente della carica il prossimo 10 dicembre, nel corso dell’Assemblea Nazionale di Federagenti.

I due Presidenti, rinnovando la collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra Gruppo Nazionale e quello locale, accogliendo le proposte del Vicepresidente Bongiovanni, si sono dati appuntamento per programmare, nel prossimo futuro, numerose interessanti iniziative, proprio nella giornata in cui ricorre la 50° Assemblea del Gruppo Giovani di Ravenna