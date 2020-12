Bassa Romagna. Tamponi negativi nelle scuole di Lugo e Fusignano. Oggi tocca agli alunni di Alfonsine

Nella giornata di ieri, 1° dicembre, gli esiti dei tamponi effettuati sugli alunni delle scuole della Bassa Romagna sono stati tutti negati.

“Esito negativo per tutti i tamponi effettuati in questi giorni ai bimbi e al personale della sezione Arcobaleno del Nido Corelli di Lugo – comunica il Sindaco Davide Ranalli – . Bimbi e personale sono rientrati a scuola già oggi. Un’ottima notizia!”

Tutti negativi i tamponi effettuati nella seconda media di Fusignano. Il sindaco Nicola Pasi: “nei prossimi giorni i ragazzi potranno riprendere le lezioni in presenza”.

Riccardo Graziani, Sindaco di Alfonsine, ha comunicato che oggi avranno luogo i tamponi della classe della scuola secondaria di primo grado, in seguito della segnalazione di un caso di Coronavirus inerente ad uno studente, individuato grazie al tracciamento contatti. Il primo cittadino ha rinnovato l’invito ai genitori ad aderire, data l’importanza di questi accertamenti.

In merito alla situazione alla casa protetta di Cotignola, il sindaco Piovaccari ha comunicato che ieri, 1° dicembre “gli ospiti positivi presenti in struttura sono ancora tutti asintomatici e in condizioni stabili. È rientrato un ospite che era stato ricoverato nell’area covid dell’Ospedale di Lugo. Sono stati nuovamente effettuati, come da programma, i tamponi a tutti gli ospiti della struttura e a tutti gli operatori in servizio. Si resta in attesa degli esiti nei prossimi giorni”.