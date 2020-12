Ravenna. Fondazione Flaminia: conclusi i quattro webinar per Reach, progetto europeo per costruire competenze sul restauro

Si è appena concluso il corso online sulla comunicazione e disseminazione dei progetti europei, per valorizzare il patrimonio culturale a 360 gradi, organizzato da Fondazione Flaminia nell’ambito di Reach, progetto europeo dedicato al trasferimento di conoscenze e competenze nel campo della ricerca e del restauro del patrimonio culturale. Quattro i webinar online che hanno sostituito le attività didattiche frontali e le visite in loco previste ai siti Unesco e ai musei di Ravenna.

La pandemia ha bloccato la mobilità delle persone, ma non la voglia di imparare e di portare avanti questo ambizioso progetto europeo finanziato dal programma Erasmus plus e coordinato dall’università delle Arti di Tirana, in partnership con il Dipartimenti di Beni Culturali del Campus di Ravenna, Fondazione Flaminia Centro per l’innovazione, insieme all’università di Urbino e alla Scuola Superiore di Conservazione e Restauro di Pontevedra in Spagna. Il corso ha coinvolto studenti, ricercatori e docenti delle quattro università albanesi partner del progetto.

Le attività online si sono orientate su tre principali temi: come utilizzare il metodo del ‘design thinking’, come creare un sistema di identità grafica, creare una community e mantenerla nel tempo. Saper progettare una strategia di comunicazione, infatti, è diventata una competenza sempre più importante anche per il mondo della ricerca, soprattutto ora, che le relazioni sono mediate da piattaforme web. Le viste a Ravenna sono state posticipate alla primavera 2021.

Il progetto Reach, che terminerà nel 2022, prosegue ora con la fase dell’allestimento dei laboratori di restauro nelle università albanesi partner dove sarà portato a termine il passaggio successivo del trasferimento di competenze vero e proprio.

Obiettivo del progetto è infatti costruire competenze, implementare le capacità di ricerca delle università albanesi in materia di conservazione e restauro del patrimonio culturale.