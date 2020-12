Bagnacavallo. Oltre 50 gli iscritti ai corsi di italiano per stranieri

Sono oltre cinquanta gli iscritti ai corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri organizzati a Bagnacavallo dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna (Cpia) e dall’associazione Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam e l’Istituto Comprensivo Berti.

È perciò stato sdoppiato l’annuale appuntamento di novembre di avvio dei corsi, durante il quale sono state illustrate tutte le norme anti-Covid da rispettare per essere ammessi alla frequenza, dall’uso corretto della mascherina al distanziamento al lavaggio frequente delle mani. A questo proposito, a ogni lezione un collaboratore scolastico del Cpia provvede alla misurazione della febbre, a raccogliere le autocertificazioni sullo stato di salute degli iscritti, alle sanificazioni e a tutto quanto previsto dalle normative in materia.

Si è poi passati all’illustrazione delle attività e alla somministrazione dei test d’ingresso, in parte in forma scritta e in parte orali. Successivamente sono stati attivati tre gruppi-classe in base al livello di conoscenza della lingua italiana.

I corsi, che si svolgono tutti i lunedì e i mercoledì dalle 19 alle 21 presso la scuola media di Bagnacavallo, continueranno in questo mese di dicembre fino alle vacanze di Natale per poi riprendere il prossimo anno. Alle normali lezioni di lingua vengono affiancate lezioni di cultura civica.

Al termine saranno rilasciate attestazioni a coloro che avranno frequentato le lezioni con regolarità e impegno; sarà possibile affrontare anche gli esami/test per conseguire la certificazione di competenza linguistica di vari livelli.

Per informazioni:

0545 280866 (Sportello socio-educativo)

0545 280912 (Biblioteca Taroni)

333 9151946 (Coordinamento per la Pace Bagnacavallo)