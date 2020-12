Tavernetta allagata. Pozzetto Hera disastrato. Chi deve risolvere il problema lo risolva, basta con il solito ping pong!

Buongiorno, sono residente a Russi in provincia di Ravenna e segnalo che nella notte del 2 dicembre la tavernetta al piano terra della mia abitazione si è completamente allagata in occasione delle forti piogge abbattutesi sul territorio. Il pozzetto contenente anche il contatore di Hera esterno alla mia abitazione è posizionato sul manto stradale, talmente malmesso, con buche e avvallamenti, che non riesce più a convogliare la pioggia in maniera corretta, inoltre tale pozzetto non è a tenuta stagna. Mi sono ritrovata con l’acqua per tutto il pavimento che scendeva a cascata dal muro confinante con la strada. Ho chiamato il pronto intervento di Hera e il tecnico ha affermato che le responsabilità e le competenze in merito spettano al Comune. Allora ho scritto al Comune, telefonato con urgenza e ottenuto dopo molto penare la grazia di un sopralluogo dei tecnici i quali hanno decretato che la competenza è di Hera e se ne sono andati. Ho richiamato Hera che insiste a dire che la competenza è del Comune. Richiamato la segreteria del sindaco Palli di Russi che afferma, in concerto con il dirigente dei lavori pubblici, che la competenza è di Hera. Dopo 2 giorni io mi ritrovo con l’acqua sul pavimento e il rischio di allagarmi completamente alla prossima pioggia e nessuna risposta. Naturalmente ho già attivato il mio avvocato, ma nel frattempo cosa faccio? È mai possibile che un cittadino sia ricordato solo quando deve pagare le tasse? Il manto stradale in quel punto è veramente malmesso, potrebbero crearsi buche più grandi con il maltempo, ed è già molto sconnesso, oltre al fatto che evidentemente a nessuno interessa nulla della rovina della mia casa, per avere un intervento dobbiamo aspettare che qualcuno si faccia male cadendo in una voragine o inciampando su una strada che sembra una mulattiera?

Michela – Russi