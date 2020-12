Tutto è pronto per il Presepe a Lido Adriano. Sarà inaugurato domenica 6 dicembre e tra i personaggi anche don Marco

In un tempo sospeso, una ventata di gioia promossa da diverse persone di Lido Adriano: il lido avrà il suo Presepe. La sacra famiglia è stata allestita sulla rotonda di Viale Virgilio, e sarà formata da sagome ad altezza umana, capanna con canne di valle e tra i personaggi anche Don Marco Cavalli, il don scomparso a fine ottobre che per oltre 40 anni è stato parroco a Lido Adriano nella parrocchia di San Massimiliano Kolbe.

Domenica 6 dicembre 2020, dopo la messa, l’attuale parroco scoprirà l’opera che sarà visibile a tutti (al momento è coperta da un telone bianco).

L’allestimento del Presepe è un’iniziativa sostenuta da amministratori condominiali ( Studio amministrazioni condominiali srl, Marco, Roberto, Luisa, Vilma) in collaborazione con gruppo Pittito, titolare ditta gli Artisti la Posa, altre attività e persone. Tutte realtà che operano in Lido Adriano e tutti vicini a Don Marco pastore e promotore del bene della località.

Per omaggiare il prete per le sue azioni benefiche rivolte a Lido Adriano, tante persone si sono attivate ed hanno collaborato alla realizzazione di questa originale rappresentazione del Natale: Essendo area pubblica, per i permessi si sono prodigati il Presidente della Proloco, Gianni De Lorenzo assieme all’ assessore Roberto Fagnani; per il trasporto della capanna, hanno garantito la sicurezza stradale i Carabinieri della locale stazione, con il permesso del comandante Stefano Giusti.