Una società per relazioni, presentazione online di due video che raccontano storie al femminile

Penultimo appuntamento di “Una società per relazioni” domani, venerdì 4 dicembre alle 20.45 in diretta Facebook nelle pagine Teatro e Autobiografia e “Una società per relazioni”. L’associazione Asia Lacis APS e Ouidad Bakkali, assessora alle Politiche e culture di genere del Comune di Ravenna, presenteranno due filmati che rientrano nella rassegna dedicata alla giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne.

Il primo video “Passi di donne” è stato realizzato a conclusione del laboratorio di teatro e autobiografia al femminile. Non potendo calcare le scene, causa quarantena, le partecipanti sono state invitate a recitare il loro monologo tra le pareti domestiche e a riprendersi con qualsiasi strumento, di solito il proprio cellulare. Fra i vissuti delle donne abbiamo visto emergere quello del tempo per sé e quello per gli altri segnato dalla generosità delle donne che si fanno carico della cura della famiglia e nonostante tutto coltivano propri interessi. Un altro vissuto che emerge è quello del corpo delle donne mercificato e oggetto di molestie.

Il secondo filmato “Pronte..Via!” è un viaggio nella storia dello sport ravennate attraverso cinque donne: Maria Livia Nardi nuotatrice, Susanna Poggi calciatrice, Patrizia Prati pallavolista, Sefi Idem canoista e Lucia Soranzo atleta di duathlon. Le atlete raccontano dei loro esordi nello sport, di come hanno vissuto gli allenamenti e le gare. Nelle storie delle sportive si assiste al lento percorso di conquista di tutele nel campo dei diritti e che ancora non sono pienamente risolte. Il documentario è stato realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.